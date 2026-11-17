距離《GTA 6》（俠盜獵車手VI / Grand Theft Auto VI）11月19日正式發售日只剩最後兩天，不少機迷早已請好年假準備第一時間踏入罪惡城，偏偏卡在最現實的一關——買不到PS5 Pro 主機（全名：PlayStation 5 Pro）。



深水埗11月初，黃金商場有商戶為遊戲主機貼上價錢，PS5 Pro售HK$10,780，不足半個月，炒價再升至HK$12,000水平。（林曉儀攝）

過去一週走訪多間大型連鎖電器店與遊戲街舖，只想替自己找部原價 PlayStation 5 Pro（簡稱 PS5 Pro），結果大失所望。官方建議零售價明明是 6,502 港元，如今就連某綠色招牌的連鎖電器舖，也明碼實價在店舖櫥窗標出 11,480 港元炒價，價錢差不多翻倍！冇價講！

旺角有連鎖電器店，公開標出PS5 Pro 主機炒價。（周祥賓 攝）

《GTA 6》上市倒數！PS5 Pro香港門市炒價飆至11,999元實錄

目前全港正價貨源基本斷絕，想趕在發售前出機只有兩種途徑。第一種是走進不受定價限制的獨立遊戲店，這類「街舖」全部按市況開價，連PS5 slim 光碟機主機，普遍都要 5,400 港元，比原價貴近 700 港元。至於最能發揮《GTA 6》畫質的 PS5 Pro 2TB 版，街舖連暗盤都省了，直接把 11,999 港元價錢牌貼在機盒公開發售，差不多可買兩部原價機。

有Game鋪開價HK$11,999發售香港行貨PS5 Pro 2TB 主機。（周祥賓 攝）

官方特約分銷商失守！代理逼「食骨」配死貨如何推高PS5 Pro炒價

不少玩家將希望寄託在標榜「官方認可分銷商」的大型連鎖電器店，以為大舖會死守官方建議零售價。然而打開各大連鎖網店，頁面雖標示 4,730 港元或 6,502 港元正價，庫存卻永遠顯示「售罄」或「只限門市發售」。

親自跑到門市查詢，當然就不再是官方建議價！甚至連某家綠色招牌的老牌電器店，也直接貼出炒價：

PS5 Slim版主機炒價 HK$6,280｜官方價HK$4,730｜差額：+HK$1,550

PS5 Slim 數位版主機炒價 HK$5,680｜官方價HK$4,257｜差額：+HK$1,423

PS5 Pro 2TB 主機炒價 $11,480｜官方價HK$6,502｜差額：+HK$4,978

PS5系列主機炒價列表（AI生成）

成本轉嫁消費者背後之無奈：每部PS5 Pro 主機硬吞6,000元配件？

有業界人士私下透露，困局其實由廠方一手促成，現時索尼分配給香港零售商的 PS5 Pro 極少，每間分店僅得 1 至 2 部配額，且廠方供貨時同樣迫店舖「食骨」。

所謂「食骨」，來自香港俚語「買豬肉搭豬骨」：「肉」通常指好賣、搶手、利潤高、顧客爭相搶購的熱門貨；而「骨」則比喻那些滯銷、乏人問津、利潤低或存倉積壓的冷門次貨。店舖想要PS5 Pro主機，要同時訂購大量遊戲碟、配件。店方計算各種成本後，就將硬吞進口的入貨成本轉嫁到主機上，索性將人機難求的PS5 Pro 主機明標 12,000 港元。

某程度上，這個天價也是一種心理引導，當玩家發現PS5 Pro太貴，那就會肯以「沒那麼貴」的炒價買PS5 主機打《GTA 6》。

成本轉嫁消費者背後之無奈：每部PS5 Pro 主機硬吞6,000元配件？（AI生成）

真的是飢餓行銷？AI 搶光記憶體才是全球缺貨元兇？

一單還一單，將機荒全歸咎於索尼玩「飢餓行銷」未必完全公允。翻查半導體供應鏈數據，問題核心在於人工智能 AI 基建瘋狂擴張。科技巨頭興建數據中心搶光全球 DRAM 與 NAND 記憶體產能，直接搶貴了電腦、遊戲機、智能手機需要用到的零件，三大市場均在2026年加價，連Apple iPhone、iPad、Mac機也加價！

真的是飢餓行銷？AI 搶光記憶體才是全球缺貨元兇？（AI生成）

零件成本急升，迫使索尼 Sony PS5 與任天堂 Nintendo Switch 2 在 2026 年先後打破慣例加價。遊戲主機從來只有隨生產成熟而逐步減價，從未試過發售後不減反加。偏偏這代主機生不逢時，既受困記憶體與晶片短缺限制產能，又撞上《GTA 6》換機潮，供需瞬間失衡。

由 2026年9月1日 起，香港版 Nintendo Switch 2 的建議零售價也由HK$3,450上調至HK$3,700（加價 HK$250）

全球機迷同病相憐，日本買 PS5 Pro 竟然要「考遊戲時數」？

這股搶機潮席捲全球主要市場，各地機迷幾乎無一倖免：

歐美市場：美國及英國的索尼官網 PlayStation Direct 與主流零售商大面積售罄，部分現貨渠道飆至 1,300 美元或 1,400 歐元，玩家只能靠補貨機器人碰運氣。

日本市場：日本貨源極度緊絀，索尼官方商城重啟抽籤機制，規定申請者的 PlayStation Network（簡稱 PSN）帳號過去兩年須累積滿 60 小時遊玩時數，確認「真玩家」身分方可抽籤。

香港市場：官方門市及大型連鎖店普遍欠缺原價現貨，市面現貨幾乎全數明標 12,000 港元左右。

二手市場全面淪陷：初代PS5反彈至$3,500 旋轉拍賣高價急收洗版

一手市場缺貨，火勢迅速蔓延至二手平台。打開旋轉拍賣搜尋 PS5 Pro，真用家放售寥寥可數，反而是收機商「高價收機」帖文洗版：

二手 PS5 Pro 收購價竟然貼近 6,502 港元原價，全新未開封行貨收機價更直逼 9,500 港元。更誇張的是，連 2020 年首發的初代光碟版 PS5，二手機亦能在平台輕鬆以 3,500 港元成交。原因很簡單：大批平時少打機的休閒玩家突然想玩《GTA 6》，在全城斷貨下只能轉向二手市場搶機。

問到Game舖老闆，炒價會回落嗎？他說：「不確定的東西、你就別問了…」



聽說，PS5 與 PS5 Pro 運行《GTA6》也是行30fps，各位仍未有PS5主機的朋友，又會否考慮降一級要求，改玩PS5 數位版主機？

