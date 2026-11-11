GTA6｜11.19推出　黃金商場PS5主機炒價最高1.2萬　較官方價高85%

【GTA6／PS5／PlayStation／俠盜獵車手6】全球玩家矚目的遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（GTA6／俠盜獵車手6）下周四（19日）推出，網傳近月引起新一輪的炒機熱潮。《香港01》記者今日（11日）到深水埗黃金電腦商場觀察，發現PS5 Pro遊戲主機最貴索價1.2萬元，遠高於官方零售價的6,502元，即高出84.6%。

有商戶解釋，來貨價遠高於官方零售價，因而只能高價出售遊戲主機。也有商戶稱，GTA6公布正式推出後，PS5主機的銷量升兩倍，直至最近銷情逐漸回落，預料售價也將會下降。



深水埗黃金電腦商場一樓有多間商戶出售PS5等遊戲主機。（林曉儀攝）

深水埗黃金電腦商場一樓有多間商戶出售PS5等遊戲主機。（林曉儀攝）

深水埗黃金電腦商場一樓有多間商戶出售PS5等遊戲主機。（林曉儀攝）

遊戲大作GTA6下周四推出 網傳掀起炒機熱潮

全球矚目的遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（GTA6／俠盜獵車手6）下周四（19日）正式發售，距上一代推出的GTA5已時隔13年，全球玩家都翹首以待，由於該遊戲率先在遊戲主機平台推出，電腦玩家須購買PS5主機才能體驗遊戲內容，近月網傳本港也掀起炒機熱潮。

《香港01》記者今午（11日）到深水埗黃金電腦商場觀察，或因是平日的上班時間，商場人流不算多，目測一小時內只有零星顧客查詢PS5的售價，大部份顧客購買任天堂遊戲為主，或與另一款任天堂經典遊戲《薩爾達傳說 時之笛》重製版早前推出有關。

2026年11月11日，深水埗黃金電腦商場PS5行情。（香港01製圖）

黃金電腦商場PS5 Pro最貴索價1.2萬元 較官方零售價貴84.6%

根據Sony官網顯示，目前PS5光碟版主機、PS5數位版主機及PS5 Pro的官方零售價，分別售4,730元、4,257元及6,502元。

記者走訪共6間售賣PS5的商戶，大部份店主沒有明碼標價，只取出計算機輸入售價。結果發現，PS5 Pro的加幅最高，有4間商戶售1萬元或以上，最貴一間索價1.2萬元，相比官方零售價貴5,498元，即高出84.6%。

全球矚目的遊戲大作《Grand Theft Auto VI》下周四（11月19日）推出。（網上圖片）

深水埗黃金電腦商場一樓有多間商戶出售PS5等遊戲主機。（林曉儀攝）

至於PS5光碟版／數位版主機的加幅相對較低，大部份商戶索價逾5,000元，最高分別售5,980元及5,380元，較官方零售價貴1,250元及1,123元。換言之，兩款機型的最高售價，同樣較官方零售價高出26.4%。

有商戶透露來貨價遠高於官方零售價 只能高價出售

有商戶負責人向記者透露，由於來貨價遠高於官方零售價，因此只能提高售價出售，同時盡量貼近毗鄰商戶的「市價」，又指遊戲主機屬「海鮮價」，每刻都在改變，因此不便於明碼標價。

深水埗黃金電腦商場一樓有多間商戶出售PS5等遊戲主機。（林曉儀攝）

商戶負責人鍾先生表示，GTA6公布即將正式推出的時候，確實吸引一批玩家到場購買PS5遊戲主機。（林曉儀攝）

商戶︰GTA6公布正式推出後 PS5銷量升兩倍 最近銷情漸回落

商戶負責人鍾先生表示，GTA6公布正式推出的時候（今年8月底GTA的遊戲開發公司Rockstar Games與Netflix合作推出預告片），確實吸引一批玩家到場購買PS5遊戲主機，最初兩個月的銷情較理想，是平時銷量的兩倍，不過最近銷情已逐漸回落，估計因GTA玩家已陸續準備好遊戲主機。

鍾先生又指，本地及內地顧客分別佔30%及70%，大部份玩家都選擇購買PS5主機，而非性能更高的PS5 Pro主機，估計與坊間流傳兩種機型的性能相差不大有關。

有商戶為遊戲主機貼上價錢，PS5 Pro售10,780元。（林曉儀攝）

有商戶為遊戲主機貼上價錢，PS5 Pro售10,780元。（林曉儀攝）

料PS5的售價9月份達至最高水平 GTA6正式發售後將回落

另一間商戶負責人阿傑表示，自GTA6的遊戲預告片推出後，9月份的生意額增長約兩成，購買新機與二手機的顧客各佔一半，估計因新機的炒價太高，顧客或不願花錢「硬食」炒價。

阿傑又指，留意到不少店舖以「捆綁式消費」出售PS5主機，即配搭手掣及配件等一併出售，並預料PS5的售價已在9月份達至最高水平，估計遊戲推出後將持續回落。