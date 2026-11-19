《GTA6》（俠盜獵車手6/Grand Theft Auto VI）這款歷時 13 年開發的世紀遊戲大作面世後熱潮席捲全球，近日有網民發現開發團隊中竟有香港人身影。該名任職於英國愛丁堡 Rockstar North 分部的港人開發者，早前在 Threads 公開帖文 分享參與感言；隨著遊戲內電台收錄林子祥經典廣東歌《敢愛敢做》，並因外國玩家錄片分享而爆紅，大批網民湧入留言追問，更意外揭開《GTA 6》幕後「港人雲集」的熱血故事。



港人參與《GTA 6》開發有多難得？林子祥金曲竟成海外熱話？

《GTA 6》研發周期長達 13 年，期間全球遊戲業經歷多次架構重組與裁員潮。有熟悉行業的網民指出，該名帳號為「weestrangelife」的港人開發者身處英國愛丁堡分部 Rockstar North，正是近年裁員風波最嚴峻的核心工作室，能夠留守至作品面世「見唔少風浪」，實屬難得。細心一看，此留言早在遊戲推出前83日就公開，當時事主感慨地表示示：「仲有83日，終於終於總算要完成呢個童年夢想」，在留言中，更引來另一位參與過遊戲名作《Fallout》的香港人開發者隔空聲援，正好向公眾揭示了在頂級歐美遊戲工業金字塔尖，有一群香港技術人才憑藉實力站穩陣腳，默默為全球頂級大作貢獻力量。

近日更有外國玩家在遊戲駕駛期間，錄下電台播放林子祥金曲《敢愛敢做》的片段並分享至社交平台，隨即在海外引發熱議。而本討論近日亦因為遊戲正式上市，加上「林子祥GTA」效應，藉演算法得到更多人留意與給讚。逾 3,500 名網民讚好留言追問「師兄係咪你擺左林子祥落去」，作者幽默澄清「Not me XD」，同時驚喜透露「公司唔少香港人其實」，令一眾香港玩家倍感自豪。

weestrangelife Threads 截圖

其他網民留言節錄

甚麼是「GTA林子祥」效應？

事實上，《GTA 6》車上電台驚喜收錄廣東歌的片段曝光後，迅速引爆外國遊戲社群的廣泛好奇。多位玩家在實況中發現，當駕車調校至虛擬電台「萬花筒FM」（Kaleidoscope FM）時，螢幕赫然顯示歌手為「GEORGE LAM」，歌名則以普通話拼音標註為「GAN AI GAN ZUO」（即林子祥於1987年發行的經典金曲《敢愛敢做》）。連在Twitch擁有過千萬追隨者的加拿大知名實況主 xQc 在直播狂飆跑車時，背景亦激昂播放著副歌「狂抱擁不需休息的吻」，旋律與高速追逐畫面完美契合，令海外無數不懂粵語的玩家紛紛洗版詢問「這首震撼的80年代搖滾神曲究竟是誰唱的」。香港網民亦笑稱《敢愛敢做》原改編自美國名團 Starship 的《Nothing's Gonna Stop Us Now》，官方特意挑選廣東話版本進駐遊戲，堪稱香港流行文化最驚喜的一次逆向文化輸出。