等了多年，終於準備踏入《GTA 6》（《GTA VI》)的世界！玩慣《GTA V》的玩家今次可能要改掉一些習慣：出門前要考慮帶甚麼武器，逃離警方追捕不能只顧踩油門，街邊一部超級跑車，也未必隨時可以開走。以下拆解8個值得預先了解的玩法變化，並提供開局建議，等大家無縫投入到《GTA 6》世界。



雙主角更重視合作 不只是輪流做任務

《GTA V》以三名主角各自的生活與犯罪經歷串連故事，今集則圍繞 Jason Duval 與 Lucia Caminos 展開。兩人的關係不只在過場動畫中交代，亦會延伸至自由探索。玩家可以選擇單獨行動，或與另一名主角一起外出、購物及進行搶劫。值得留意的是，兩人的犯罪拍檔關係與感情關係並非完全相同。一起行動時的互動及相處方式，是今代角色塑造的一部分。開局除了熟習切換角色，也可以試試帶另一人同行，留意對話和反應，體驗與獨自行動有何不同。

武器不能全部隨身帶 出門前先選裝備

過往玩家經常打開武器輪盤，便能在多款重型武器之間切換，今代則更強調裝備實際放在哪裏。Rockstar 開發主管 Rob Nelson 在訪問中解釋，角色可以攜帶兩把隱藏式手槍，以及兩把長槍；若同時帶上兩把長槍，其中一把會放在背上，另一把則要拿在手中，並非全部都能藏起來。個人座駕因此變得更重要。按照開發團隊展示，已購買的武器可在個人車輛尾箱取用，玩家亦可以預先放入替換衣服。上手時應先熟習取用裝備的方法，再決定外出帶甚麼；不要等到離開車輛、需要應付突發戰鬥時，才發現合適的武器沒有帶在身上。

拿槍逛街會惹注意 未開火也可能出事

今代路人會更留意主角的行為。根據開發團隊訪問及展示，NPC 看見 Jason 或 Lucia 手持槍械，可能會警戒或避開；警員亦可能因玩家持槍而作出反應。以往拿着大型武器在街上走、周圍人卻若無其事的情況，並不適合照搬到今集。路人反應同樣會受到情境影響，並非所有人遇上衝突都只會逃跑。因此，新手最實用的習慣，是探索、買東西或與人接觸前先收起武器。想測試世界互動，可以由正常交談開始，觀察對方反應，毋須每次都用瞄準或開火來打招呼。

警察會記住線索 逃跑不只看通緝星數

警方追捕是今代最值得重新學習的系統之一。除了通緝星數，警方還會根據外貌、衣着、車輛等線索辨認玩家，目擊者及閉路電視亦可能影響追蹤。這意味着離開事發位置後，繼續穿着同一套衣服、駕駛同一部車返回附近，未必是明智選擇。更換外貌亦不是萬用解法。開發團隊展示過，即使加上帽子及眼鏡，原有衣着仍可能符合警方掌握的描述。開局應留意介面顯示的追蹤資訊，理解警方究竟認得人、衣服還是車輛，再作出應對；不要把「換件衫」當成任何情況下都能即時解除追捕的秘技。

街邊靚車未必開得走 偷車要看保安程度

看到超級跑車便直接上車，是不少 GTA 玩家的熟悉操作，但今代停泊車輛的保安設計更有層次。不同車輛可能需要不同工具，高級車亦可能涉及電子保安及追蹤裝置。這套變化主要針對無人看管的停泊車輛，不能理解成所有搶車方式都變成同一個解鎖程序，甚至部分款式新的車輛，會有追蹤裝置並連入警察保安系統，玩家一偷到部車可能就已經會聽到警笛聲。

汽車要入油、電車要充電 上車先留意狀態

今代汽車加入燃料管理，電動車亦有充電安排。入油過程設計得較短，並非要求玩家長時間停在油站等待；不過，在街上取得的車輛，也不保證油缸已經加滿。實際上手時，可以養成長途出發前檢查車輛狀態的習慣，並記住附近補給位置。至於不同車款的耗油都有差異、燃料耗盡後的處理方法，玩家亦都需要留意。

為了避免打斷遊戲節奏，入油過程特別簡化為大約10秒的快速QTE動畫，油站更整合了快速車輛修復功能。然而真正的戰術威脅在於「逃跑過程中的突發搶車」：街邊隨機搶奪的載具往往處於半油甚至瀕臨油盡狀態；若在警匪追逐中未留意儀錶板油量警示，一旦車輛在高速公路或沼澤地拋錨熄火，玩家將陷入無法動彈的絕境。因此，在執行大型搶劫任務前，預先將逃走用座駕入滿油並停泊在後門，將是開局必修的生存鐵則。

搶劫更講求臨場選擇 先看出口再動手

今代的搶劫體驗，更強調現場環境與玩家選擇。在 IGN 訪問的示範中，開發團隊展示了尋找保險箱密碼、拍檔在門口控制場面，以及警方到場後尋找後門離開等情況。使用炸藥開保險箱，亦可能損失部分戰利品。

部分任務同樣提供不同撤離路線，未必只有沿指定道路前進才算成功。不過，這不代表所有任務都可以任意行動。開局可以先練習觀察場地、閱讀提示，以及預留撤離方法；遇到變故時，再判斷是繼續搜刮還是及早離開，比一味追求打倒所有敵人更符合今代展示的玩法。

別只追主線標記 城市生活也是重點

《GTA 6》的舞台不只有霓虹燈下的 Vice City，還包括 Leonida Keys、Grassrivers 及 Mount Kalaga 等不同地區。城市、濕地與郊野提供不同探索氣氛，並非換一個地方繼續做同一類任務，活動亦涵蓋健身、籃球、釣魚及潛水等。

開發團隊亦在訪問中強調，部分發現不會直接化成地圖標記等玩家看到。建議完成初期教學、熟習基本操作後，留一段時間自由逛街，試試與拍檔同行，或走進沿途感興趣的地方。今代更值得期待的，是不同系統碰在一起時產生的意外經歷，而這些未必能靠一路趕主線遇上。

資料來源：IGN、gtabase