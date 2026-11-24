黎明澳門演唱會2027｜優先＋公售搶票攻略，座位表及連結｜樂壇天王黎明正式宣佈將於明年春季再度登陸澳門，舉行全新主題的個人大型演出。這次名為ROBBABA的巡迴音樂盛典，特別選址澳門最頂尖的銀河綜藝館，務求為大家帶來一場結合嶄新視覺特效與經典金曲的聽覺盛宴，各位有意朝聖的朋友務必提早擬定撲飛大計。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



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過去幾年黎明不時在澳門舉辦不同形式的音樂演出，每次都掀起一陣撲飛熱潮。他溫文爾雅的台風與首首耳熟能詳的經典情歌，一直深受各個年齡層的大眾喜愛。為了讓是次全新企劃能夠完美呈現，主辦單位經過精心挑選，最終落實將這個萬眾期待的重量級節目移師至全新落成的澳門銀河綜藝館舉行。

有別於過往以特定數字或電影為概念的演出，今次黎明特別為大眾帶來名為ROBBABA的全新原創主題，象徵著一場充滿未知與驚喜的冒險篇章即將正式展開。這場音樂盛會已敲定於2027年1月23日至24日連續2晚盛大舉行。

黎明澳門演唱會2027詳盡購票資訊及購票連結

黎明澳門演唱會2027｜建行特定信用卡 優先預售

指定信用卡：建行(亞洲) eye+ Visa Infinite Card / 建行(亞洲) Visa Infinite 信用卡 / 建行(亞洲)銀聯鑽石Prestige信用卡

開賣時間：2026年12月7日週一 中午12:00

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黎明澳門演唱會2027｜建行信用卡 優先預售

指定信用卡：建行(亞洲) 所有信用卡（商務卡除外）

開賣時間：2026年12月8日週二 中午12:00

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黎明澳門演唱會2027｜KLOOK 優先預售

開賣時間：2026年12月8日週二 中午12:00

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黎明澳門演唱會2027｜公開發售

開賣時間：2026年12月14日週一 中午12:00

開賣連結：連結、Trip.com直購

門票價格： 澳門元/港幣1,688、1,388、1,188、888​、588

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黎明澳門演唱會2027 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「黎明澳門演唱會2027」座位表及門券價錢等資訊，門票價格為澳門元/港幣1,688、1,388、1,188、888​、588

黎明澳門演唱會2027 演出日期

黎明澳門演唱會2027 演出日期為2027年1月23日（六）及1月24日（日）下午8時

黎明澳門演唱會2027 優先及公開發售資訊

早前公佈了黎明澳門演唱會2027 建行 (亞洲)信用卡優先購票為12月7日中午12時（指定建行信用卡）、12月8日中午12時（所有建行信用卡）、12月14日中午12時於銀河票務及Trip.com等正式公開發售

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黎明澳門演唱會2027｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入購票平台，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時讓用家選擇進入購買「黎明澳門演唱會2027」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早5-10分鐘開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。