撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-02 07:00

最佳電競Notebook2021｜電競產品推陳出新，快至每個星期都會推出新產品，硬件效能更不斷升級，如果不是長期留意市場的話，行入腦場見到多不勝數的款式，的確很難選擇。外媒 TheVerge 就評選出 8 部各項最佳的電競 Notebook，有興趣入手的話，可參考這份評測結果。

👇👇外媒評選8部最佳電競Notebook👇👇

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👇👇👇買 Notebook 前必要注意的 7 件事 腦場買機點先可以再平啲？👇👇👇

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同場加映：M1 Mac Mini實試評測｜近年Apple最高性價比電腦 5大必買理由

M1 Mac Mini 兩個月實戰評測！去年Apple推出自家處理器M1晶片後，同步推出MacBook及Mac Mini。記者就實戰使用Mac Mini 兩個月後，發現比起MacBook Air更加抵玩，更覺得是Apple近年最值得入手的電腦產品。

👇👇即睇M1 Mac Mini實測兩個月後，5個最吸引優點及兩個缺點！同時分析究竟買8GB還是16GB版👇👇

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想睇埋外媒總結對應Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini的軟件兼容度？即睇：M1 Mac Mini實試評測｜近年Apple最高性價比電腦 5大必買理由

同場加映：小米新LOGO方變圓 原研哉花3年創作袋¥200萬人仔 網民：上當了

【小米／小米發布會／小米十周年／原研哉】小米十周年發布會，除了公布新手機、運動手環、智能家電等新產品發布外，最觸目的相信是小米要正式更換Logo！新Logo由國際級設計大師原研哉操刀設計，從原有的正方形變成橢圓形。不過內地網民對新Logo完全不賣帳，更在微博上要求小米換回舊Logo，究竟內地網民點睇？

👇👇👇【點圖放大看】深入解釋小米新Logo設計過程👇👇👇

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想知內地網民點評論新Logo？即睇：小米新LOGO方變圓 原研哉花3年創作袋¥200萬人仔 網民：上當了