Vivo X60 Pro上市實試｜蔡司鏡+雲台防震、憑3個賣點賣得比人貴

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-01 09:11

vivo X60 系列香港上市｜2021 年首季新機多鑼鑼，而在眾多大廠選擇配置頂級處理器拼數值的同時，vivo 即將在 4 月發售的旗艦 X60 系列就以蔡司鏡頭為主力賣點，務求以攝影功能突圍。

X60 系列香港發售規格及價格資料

vivo 稍早前宣布在香港推出旗下的 X60 系列中的 X60 以及 X60 Pro，是品牌旗下久違在香港推出的旗艦機種，雖然系列中最強的 X60 Pro+ 並沒有隨之來港，但今次推出的 X60、X60 Pro 於價格上相對親民，對於對價格比較敏感的香港用戶而言或有更大吸引力。

👇👇👇按圖放大看 vivo X60 系列規格及香港上市詳情👇👇👇

vivo X60 Pro 出奇纖巧機身上手試

《香港01》科技玩物記者借測了是次上市兩部機中的高配版本 X60 Pro，如果有留意以上規格表的話，應該不難察覺 X60 Pro 無論是處理器規格、抑或拍攝鏡頭的像素規格，都與 X60 如出一撤，甚至電池容量要比 X60 更細一點，為何取價卻可以高出＄1300？上手試玩過後，記者可以將 X60 Pro 的獨特賣點歸納為三個，首先要從機身設計講起。

👇👇👇按圖放大看 vivo X60 Pro 機身外型及試玩簡評👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

儲存空間當 RAM 用

Vivo X60 Pro 採用的是 Android 11 加上自家的介面 Funtouch OS 作為主要操作介面，在主要操作方面相當簡約，除了設計保留了 vivo 自己的品牌風格以外，操作體驗其實頗貼近原生 Android。



不過 vivo X60 系列有一個功能卻並非部部手機都有，就是「記憶體融合」的技術，可以將 ROM 儲存空間的一部份（3GB）變成 RAM 記憶體，使手機在運行時可以有更多緩衝、自然更為流暢。

以 X60 Pro 為例，原生的 12GB RAM 加上記憶體融合的 3GB RAM 以後，總共有 15GB RAM 可以使用（蔡浩騰 攝）

防震雲台+蔡司鏡、vivo X60 Pro 相片、影片試拍

Vivo X60 Pro 的拍攝硬件規格主力為 4800 萬像素的主鏡頭，在像素規格上對比目前頂級的手機其實並沒有太大優勢，但 vivo X60 Pro 的鏡頭組件就與蔡司合作研發，除了鏡組為蔡司著名的 Vario-Tessar 之外，又有著 F/1.48 大光圈，vivo X60 Pro 輸出光度、銳利度都十分足夠。

👇👇👇按圖放大看 vivo X60 Pro 主鏡頭試相👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

vivo X60 Pro 主鏡頭除有蔡司鏡組，又加入了 vivo 自家的手機雲台 2.0 作五軸防震，在拍攝時可以保持穩定之餘，影片防震表現亦為手機的前沿位置👇👇👇

專屬蔡司人像濾鏡

在鏡頭硬件以外，蔡司為 vivo X60 Pro 帶來的還有模擬著名 Biotar 鏡頭的散景濾鏡，在拍攝人像時可以得出相對自然的人造散景效果。

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