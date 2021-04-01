復活節PS4/PS5遊戲特價｜Godfall/刺客教條/2K21　20隻抵玩推介

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-01 13:27

復活節長假就到，相信不多人都準備這5天不眠不休玩 MHR。如果你對 MHR 沒興趣，那 PS4／PS5 的遊戲應該總有一隻會適合你。PlayStation 正舉行春季優惠，多隻大作以優惠價發售，包括《刺客教條：維京紀元》﹑《Godfall》﹑《NBA 2K21 次世代》等。假期未有著數？放大下圖睇20隻必玩遊戲推介，幫你消磨時間。

👇👇PlayStation春季優惠 20隻必玩遊戲推介👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：小米新LOGO方變圓 原研哉花3年創作袋¥200萬人仔 網民：上當了

【小米／小米發布會／小米十周年／原研哉】小米十周年發布會，除了公布新手機、運動手環、智能家電等新產品發布外，最觸目的相信是小米要正式更換Logo！新Logo由國際級設計大師原研哉操刀設計，從原有的正方形變成橢圓形。不過內地網民對新Logo完全不賣帳，更在微博上要求小米換回舊Logo，究竟內地網民點睇？

👇👇👇【點圖放大看】深入解釋小米新Logo設計過程👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

想知內地網民點評論新Logo？即睇：小米新LOGO方變圓 原研哉花3年創作袋¥200萬人仔 網民：上當了

同場加映：2020年最賺錢遊戲公司排行榜 騰訊超強勢只排第二 誰是冠軍？

近日有媒體近期統計了2020年全球最賺錢的十大遊戲公司。值得一提的是，上榜的公司僅統計其遊戲部門收入，其他業務的創收不統計在內。

10.萬代南夢宮（Bandai Namco）

遊戲收入：22億美元／成立於：2005年／總部：日本東京／主要行業：遊戲

2020年最賺錢遊戲：《龍珠Z：卡卡洛特》

+ 7 + 7 + 7

想知1-9名？即睇：2020年最賺錢遊戲公司排行榜 騰訊超強勢只排第二 誰是冠軍？