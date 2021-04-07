撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-04-07 17:00

【表情符號】你自認老餅嗎？如果你有留意抖音和Twitter都會知道，00後已經不用笑到喊emoji。除了笑到喊，有10款表情符號被認定為過氣，你知道新世代最喜歡甚麼emoji嗎？

笑到喊emoji是8、90後才會用的emoji，千禧世代與Z世代曾因為「用乜emoji代表老土」而掀起一場罵戰。除了笑到喊被標籤為老餅外，近日外媒《Metro》引述研究機構Perspectus Global 的調查，機構訪問了約2,000名介乎16至24歲的Z世代青少年，列出10個表情符號，他們認為是上一代人才會使用。👇👇即睇10個老餅先用嘅emoji，00後原來已經無人用？👇👇

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記者認為以上10款emoji有些仍然有不少新一代經常使用，所以記者都選了4款曾經有許多香港人使用，現時已經很少看到人用的過氣emoji。同時告訴你今天的Z世代最受歡迎、使用頻率越來越高的3款emoji是甚麼！👇👇00後最興用乜emoji代替笑喊？👇👇

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同場加映：IG 2021｜最新18個Hashtag #foodporn #omnomnom唔識你就Out！

在Instagram/Facebook上發文，當然要用一大串hashtag令自己的帖文有更高曝光率！所以一個亮眼又跟得上潮流的Ｈashtag可以吸引更多人搜尋到你的帖文，隨之得到的讚好和追蹤者也會增加。你又知道今年最潮最新的Ｈashtag是甚麼嗎？

👇👇18個2021最Hit嘅Hashtag，你又識幾多個？👇👇

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即睇全文：IG 2021｜最新18個Hashtag #foodporn #omnomnom唔識你就Out！

同場加映：小米新LOGO方變圓 原研哉花3年創作袋¥200萬人仔 網民：上當了

小米十周年發布會，除了公布新手機、運動手環、智能家電等新產品發布外，最觸目的相信是小米要正式更換Logo！新Logo由國際級設計大師原研哉操刀設計，從原有的正方形變成橢圓形。不過內地網民對新Logo完全不賣帳，更在微博上要求小米換回舊Logo，究竟內地網民點睇？

👇👇👇【點圖放大看】深入解釋小米新Logo設計過程👇👇👇

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睇埋內地網民點評論新Logo？瀏覽全文：小米新LOGO方變圓 原研哉花3年創作袋¥200萬人仔 網民：上當了