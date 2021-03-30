撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-03-30 15:53

近日台灣有一位出軌男，與炮友食完麻辣干鍋後，在餐廳的Google Maps評論區留下食評，自爆出軌經過！事件當然引來大批網民圍觀，就連正印女友竟然現身留言，鬧爆出軌男！

台男去的餐廳「辣辣叭麻辣干鍋一鍋兩吃」。（Facebook@辣辣叭 麻辣干鍋一鍋兩吃）

自從台男分享了食評，自爆與炮友食麻辣干鍋的經過後，餐廳「辣辣叭麻辣干鍋一鍋兩吃」的Google Maps評論區，就引來好多網民留言，不斷抽水事件！到底整件事的真相如何？最後女友有原諒嗎？

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不少網友都認為今次事件只是一個網絡行銷手法，的而且確，好多網民為了潮聖而刻意光顧這間炮友餐廳「辣辣叭麻辣干鍋一鍋兩吃」，令餐廳成功吸引好多5星評分。如果以宣傳角度來說，這個打手方法算是相當成功！

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