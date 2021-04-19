PDF之父、Adobe聯合創辦人Charles Geschke逝世　享年81歲

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-19 13:49

美國當地時間4月17日周五，PDF格式發明人、Adobe公司聯合創始人查爾斯·格斯克（Charles Geschke）不幸去世，享年81歲。

PDF格式誕生於1992年，全程「Portable Document Format」(便攜文檔格式)，是一種與應用程序、操作系統、硬件無關的文件格式，它以PostScript語言圖象模型為基礎，在任何平台上都能保證精準、一致的效果，忠實再現每一個原始字符、圖像、顏色等等。

查爾斯·格斯克曾在卡內基梅隆大學取得博士學位，在Xerox Palo Alto研究中心工作的時候認識了約翰·沃諾克 （John Warnock），1982年兩人雙雙辭職創立了Adobe，公司名字來源於約翰·沃諾克房屋後面的一條小溪。

Adobe的第一款軟件是PostScript，用於在紙上打印文本和圖像，引發了圖書出版業的革命，當然他們最為人熟知、最革命性的產品，還是Photoshop。

除了發明偉大的PDF，查爾斯·格斯克還為Adobe公司旗下的Acrobat、Illustrator、Premiere Pro、Photoshop等軟件的開發均做出了貢獻。

2009年，查爾斯·格斯克曾獲得時任美國總統奧巴馬頒發的國家技術獎章。

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