撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-21 05:35

Apple M1 新版本 iPad Pro｜Apple 在 4 月 21 日凌晨舉行的網上新品發布會驚喜連連，新品陣容中竟包括了早前少有傳聞會有更新的 iPad Pro，而且更新幅度還不小！

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新版 iPad Pro 規格大提升、5 大入手理由

2021 年新版本 iPad Pro 在設計上與上代分別不大（圖 Apple）

2021 年新版本 iPad Pro 在設計上與上代分別不大，依然保留了 11 吋以及 12.9 吋屏幕的版本供選擇，但內裡的硬件卻有著相當大的升級，其中尤以處理器改成效能更強的 Apple M1 最令人意外。

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iPad Pro 規格加強不加價、月尾有得訂

雖然新版本的 iPad Pro 在規格上有莫大進化，但 Apple 在定價上卻未見有顯著提升。2021 年新版 iPad Pro 的兩個屏幕尺寸版本皆會在 5 月下旬正式上市，而預訂將由 4 月 30 日開始，11 吋版本售價由 ＄6,399 起，而 12.9 吋版本則為＄8,799 起。

新版 iPad Pro 與上一代的初始上市售價相若，但既然今代已換成 Apple M1 處理器、又有屏幕等規格的升級，性價比就比上一代高很多。

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不同配色的新iMac，相信更合不同人口味。（Apple）

全晚發布重點當中，除了 iPad Pro，就要數 iMac 2021 最為搶眼，今次 iMac 新版本一如所料七色登場，鋁金屬機身配以不同顏色選擇，明顯風格年輕化，更能吸引一般用家。其實除了外表外，內在還有不少升級的地方，立刻為大家盤點8個新賣點，以及與舊版iMac規格對比。

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