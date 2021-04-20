iPhone 13/12S玻璃面板流出屏幕形狀確定　瀏海、喇叭位變成這樣

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

最近有關新代 iPhone 13 的傳聞，大都指向其畫面表現，像可能採用具備高更新率的 LTPO 面板，及可能收細 Face ID 凹屏位的說法。這次國內爆料人再上傳疑似 iPhone 13 玻璃面板相片，跟現有 iPhone 12 並排比較，可看到其面積明顯細了一碼。

日前國內爆料人 @duanrui1205 在其推特帳號上，上傳了一系列疑似 iPhone 13 玻璃面板（亦有說法指其為副廠生產的 iPhone 13 屏幕玻璃貼）相片，並將其於現版本 iPhone 12 作並排比較。從相片中可以看到，Face ID 凹屏位留空的四組感應器間距更窄，同時終於將揚聲器開孔位上移至機頂邊框位置，讓出空間讓其面積，較明時 iPhone 12 版本明顯細上一碼，帶來更佳畫面視野。

事實上這並非首個提及新 iPhone 將配備更細凹屏位的傳言，在三月尾曾有爆料人一口氣上傳了探用了收細 Face ID 設計的 5.4 吋螢幕 iPhone 13 mini、6.1 吋螢幕 iPhone 13 跟 iPhone 13 Pro、及提供 6.7 吋螢幕 iPhone 13 Pro Max 的疑似玻璃面板相片，似乎都指向蘋果打算改善 iPhone 正面屏佔比表現的做法。不幸是知名分析師郭明錤曾預測，無「M 字額」的 iPhone 最快要到 2022 年才能正式面世。

相關圖輯：點擊即睇郭明錤爆下三代iPhone八大預言▼▼▼

+5
+5
+5

相關圖輯：蘋果iPhone是真的無法擺脱瀏海嗎？點擊即睇三大關鍵▼▼▼

+9
+9
+9

相關圖輯：iPhone 13推出日確定？起用Samsung LTPO螢幕？11大傳聞整理▼▼▼

+10
+10
+10
iPhone 13/12S外觀設計流出　屏幕、鏡頭有大改動　瀏海終變小？
iPhone 12S Pro傳破天荒取消充電接口　手機無線充電時代來臨？
iPhone 13 Touch ID強勢回歸？Apple取得增強版屏下指紋認證專利
iPhone 13瀏海消失、Touch ID回歸？7大傳聞整理　大熱新色曝光
不懂手機的人才買蘋果iPhone？5點大反擊Haters：用戶就不該懂
iPhone 11 Pro竟有錯版！超罕見版真機曝光　炒高至逾兩萬元
iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 Ultra攝影評測　長焦／人像對決

延伸閱讀：

Galaxy A32 5G 價錢 Price 及評測：過年後微調售價

黑鯊 3 價錢 Price 及評測：性價比電競旗艦

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。