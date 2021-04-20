iPhone 13/12S玻璃面板流出屏幕形狀確定　瀏海、喇叭位變成這樣

撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-04-20 15:00

最近有關新代 iPhone 13 的傳聞，大都指向其畫面表現，像可能採用具備高更新率的 LTPO 面板，及可能收細 Face ID 凹屏位的說法。這次國內爆料人再上傳疑似 iPhone 13 玻璃面板相片，跟現有 iPhone 12 並排比較，可看到其面積明顯細了一碼。

日前國內爆料人 @duanrui1205 在其推特帳號上，上傳了一系列疑似 iPhone 13 玻璃面板（亦有說法指其為副廠生產的 iPhone 13 屏幕玻璃貼）相片，並將其於現版本 iPhone 12 作並排比較。從相片中可以看到，Face ID 凹屏位留空的四組感應器間距更窄，同時終於將揚聲器開孔位上移至機頂邊框位置，讓出空間讓其面積，較明時 iPhone 12 版本明顯細上一碼，帶來更佳畫面視野。

事實上這並非首個提及新 iPhone 將配備更細凹屏位的傳言，在三月尾曾有爆料人一口氣上傳了探用了收細 Face ID 設計的 5.4 吋螢幕 iPhone 13 mini、6.1 吋螢幕 iPhone 13 跟 iPhone 13 Pro、及提供 6.7 吋螢幕 iPhone 13 Pro Max 的疑似玻璃面板相片，似乎都指向蘋果打算改善 iPhone 正面屏佔比表現的做法。不幸是知名分析師郭明錤曾預測，無「M 字額」的 iPhone 最快要到 2022 年才能正式面世。

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