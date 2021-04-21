撰文：蔡浩騰
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【Apple 2021 年 4月新品發布會懶人包】今年 Apple 的上半年新品發布會，在日期上推遲了近一個月時間，但卻比過去幾年同期的發布會都來得驚喜！
除了一些香港人未用到的服務更新以外，Apple 在今日（4月21日）凌晨作出的新硬件發表只少有 5 項，由傳聞已久的 AirTag、以至於 iPhone、iPad 甚至是 iMac 都有令果粉們鼓舞的新元素加入。
Apple 久違大曬冷、3 分鐘睇 5 件硬件發布懶人包
雖然 Apple 今次的網絡發布會時長只有短短的 1 小時，但卻是近年來資訊量數一數二的發布會，單講新品更新都有 5 個大項，而且重點頗多，《香港01》科技玩物記者就將發布會精華內容濃縮為以下的懶人包，讓大家即時把握 Apple 各項新品的發布重點，以及其香港上市售價、發售日期等等的重要資訊。
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同場加映：iPhone 14拍攝功能直迫單反相機？
根據郭明錤最新公布的調查報告，Apple 已大致擬定好未來三年的 iPhone 發展路線圖，而在報告中他提及 iPhone 系列的機型數量應維持不變，但組合的「成份」就與目前的 iPhone 12 系列有所不同，另外值得留意的，還有未來幾代新 iPhone 的拍攝能力似乎將會迎來一次「質的飛躍」。
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