撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-22 18:42

iMac 2021 隱藏致敬位｜Apple 日前的發布會中閃電式發布了 5 件硬件新作，其中 2021 年版本的 iMac 經過全新設計且配上七色機殼，成為事後最多人談論的新機之一。

iMac 2021 版本 6 大隱藏「致敬位」

不少人以為 iMac 加入新色只因為 Apple 要搞搞新意思，但其實綜觀其設計，iMac 2021 年版本有不少致敬 Apple 舊世代產品的地方，最遠可以追溯到 Apple 初創、還是叫作「蘋果電腦」的時候，身為果粉的你又認得多少？

👇👇👇按圖放大看 iMac 2021 六大隱藏「致敬位」👇👇👇

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順帶一提，除了 iMac 2021 以外，同場合發表的 Apple TV 4K，其新版本遙控器都加入了觸控式圓環的操作，也被認為 Apple 借鑑了舊世代的 iPod 設計（圖 Apple）

同場加映：Apple 久違大曬冷、3 分鐘睇 5 件硬件發布懶人包

雖然 Apple 今次的網絡發布會時長只有短短的 1 小時，但卻是近年來資訊量數一數二的發布會，單講新品更新都有 5 個大項，而且重點頗多，《香港01》科技玩物記者就將發布會精華內容濃縮為以下的懶人包，讓大家即時把握 Apple 各項新品的發布重點，以及其香港上市售價、發售日期等等的重要資訊。

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