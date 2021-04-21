撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-21 18:11

小米手環 6 香港上市｜小米在 3 月尾舉行的新品發布會帶來了大量產品，手機方面的 Mi 11 Ultra 還正在排隊出場，較為平價的周邊產品 － 小米手環 6 就率先搶閘上市。

小米手環 6 七大賣點追貼 Apple Watch

小米在今日（4月21日）就正式宣布會在香港推出小米手環 6 ，其除了擁有健體手環少見的全面屏幕之外，其健體監測功能亦是同類型產品中數一數二，甚至可以與 Apple Watch 相提並論。

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＄300 有找抵玩價上市、小米手環6香港上市詳情

除了功能夠多夠齊全，小米手環 6 另一個賣點就是夠平價，香港上市價不需要＄300 就可以買到一枚彩色全面屏幕的健體手環，當成智能手錶用都相當抵玩！

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Google 不時都會為 YouTube 的手機 App 版本添加新功能，就在 2020 年 10 月尾，YouTube 手機 App 就迎來新版本，雖然風格沒變，但當中就添加了幾個好用功能，讓各位的睇片操作過程更為流暢（按圖放大看詳細）👇👇👇

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