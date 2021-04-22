LG OLED evo TV系列登場｜5大賣點搶客　平價入門/電競款詳細介紹

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LG OLED evo TV系列推出，四款系列各有賣點！8K Signature系列當然是注目款式，但論話題性絕對是最新OLED evo G1系列以及電競級的C1系列。當然，想平的仍有全新的A1入門級系列。究竟LG最新OLED TV四款系列有什麼賣點？值不值得入手？

今年LG OLED系列大革新，最注目的當然是新一代OLED evo 電視G1系列、8K旗艦級LG Signature 8K OLED TV、最大83吋打機OLED之選的C1系列以及售價較為親民的入門級OLED A1系列。各有賣點特色，那自己又合適哪一款呢？

LG OLED A1雖說是入門級，但影像質素仍算非常高質。（林勇攝）

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