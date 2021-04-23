撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-23 08:00

美國太空總署（NASA）的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧氣，這是人類史上第一次在地球以外的行星上達成，創下新里程碑。

這項演示於20日舉行，目的是希望使用的實驗儀器能的進階版本能夠為人類未來進一步的探索做出貢獻，這項演示不僅代表能替未來的太空人提供呼吸的氧氣，而且還可以讓先前每每要花費大量資源、只為從地球上運輸大量氧氣的需求降低。

MOXIE（NASA/JPL-Caltech）

這個被稱為「MOXIE」的裝置也被稱為「機械樹」（Mechanical Tree），它利用電和化學方法將二氧化碳分子中的1個碳原子和2個氧原子分解。

第一次運行時，MOXIE產生了5克氧氣，相當於一名從事正常活動的太空人約10分鐘呼吸所需的氧氣。MOXIE的工程師現在將進行更多測試，並嘗試提高其氧氣輸出量，目前每小時可產生多達10克的氧氣。NASA航天技術局副局長路透（Jim Reuter）強調，MOXIE是在火星上將二氧化碳轉化為氧氣技術的「關鍵第一步」。

MOXIE是由麻省理工學院設計，採用如鎳合金的耐熱材料製成，其設計可承受運行所需的攝氏800度高溫，同時其薄薄的金屬塗層還可確保它不會將熱能發散且不會損害設備。

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