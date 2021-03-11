撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-11 08:00

美國太空總署NASA最近登陸火星的消息都令民眾非常興奮，這是1970年代人類的火星探測之旅以來的首次登陸、硬著陸，可以說是一項非常傑出的太空科學成就，毅力號非常不容易，從去年7月升空之後飛行了7億公里，而7億公里到底是什麼概念呢？我們地球周徑是4萬公里略多一點，就可以知道毅力號是多有毅力了吧！而這麼長距離飛行，一切都在美國國家航天局NASA的電腦監控下進行。

Mastcam-Z雙鏡頭系統

美國太空總署NASA在上周發佈了一幅由毅力號Mastcam-Z相機所拍攝出的高分辨率全景圖，Mastcam-Z是配備變焦功能的雙鏡頭系統，允許鏡頭放大，聚焦和拍攝高清視頻以及火星表面的全景彩色圖像和3D圖像，藉助這一功能，火星車可以對近處和遠處的物體進行詳細檢查，而這張照片揭露了火星上令人難以置信的細節，全景圖可以讓人類前所未有地看到火星上的耶澤羅撞擊坑，而科學家在無數的岩石中，他們發現了一個相當奇怪的東西。

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有一塊黑色的且異常高的石頭在岩石景觀中顯得格外突出，根據英國《每日郵報》引用研究員吉姆·貝爾Jim Bell在二月25日的一次網路直播中所說的話：「由於這塊岩石其外形酷似水生哺乳動物，研究小組已經將其暱稱為『海豹岩』而這塊岩石很可能是在火山口受到狂風無數年襲擊後所形成的。」

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火星兩極磁場不一致

由於火星兩極的磁場不一致，無法使用指南針進行導航，因此將通過相機跟蹤估計速度，從而實現視覺導航，其解析度約為軌道衛星圖像的10倍左右，這可以讓探測車沒有任何的監控死角，這種技術也可以使探測車每次安全行駛的距離提高三倍，並使探測車能夠進入難以到達的地形。

令我們興奮的是NASA最近發布的照片只是剛開始而已，這也僅僅是Mastcam-Z製作的最低解析度全景圖，在毅力號切換到其表面優化軟體後，將進行三倍清晰的類似拍攝，毅力號還會使用其光譜儀和科學儀器進行更詳細的研究。

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