NASA與國家航天局破天荒合作　就火星任務交換資訊進行詳細分析

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-04-13 13:52

據《太空新聞》報道，中國國家航天局CNSA與美國太空總署NASA互相交換了有關彼此登陸火星軌道的訊息。在近日美國太空總署NASA代理局長尤爾齊克（Steve Jurczyk）要求國會特別批准，中國同行將會與美國共享火星上的資訊，以降低兩國探測器在圍繞這顆紅色星球運行時發生碰撞的任何風險。這是中美航天合作極為罕見的例子，此次美國太空總署還在很大程度上依賴於有關中國航天局的公開數據。

對火星與軌道器聯合進行分析

美國太空總署NASA代理局長尤爾齊克（Steve Jurczyk）在3月23日的會議上說：「最近，我們與他們進行了交流，以提供其天文1號火星軌道飛行任務的軌道數據、星曆數據，因此我們可以對火星與軌道器聯合進行分析。」

SpaceNews引用美國聯邦航空管理局商業太空運輸諮詢委員會的報告，在給SpaceNews的一份聲明中，NASA指出，該機構還與阿聯酋太空總署、歐洲太空總署和印度航天研究組織都進行了協調行動，所有這些機構都在火星上運行着探測器，以交換有關各自擁有的火星飛行的資訊，以確保各自的探測器的安全性。

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合作才能到達更高的領域

考慮到目前只有少數探測器在火星上運行，發生碰撞的可能性極小，但為了避免任何可能的事故所造成的巨大損失，太空機構正在設法減輕任何在太空中可能發生的風險。

中國於2020年7月就啟動了「天文一號」火星的飛行任務，並於2月進入火星軌道，我們對於火星的其他地方基本上都處於不了解的情況，只有互相分享有限的訊息才能獲得有關航天​​器軌道的詳細數據。雖然目前尚不清楚中國是否會在5月的某個時候在天問一號着陸器突破火星大氣層時發布任何進一步的資訊，不過近日的訊息共享算是各國在航天領域地突破性的合作，因此在諾大的宇宙當中，渺小的人類是必定得合作才能帶領太空界到達更高的領域。

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