撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-27 12:08

中原電器陳列品減價｜雖然 2021 新手機相當吸引，但過去數年推出的旗艦規格依然足以應付用戶日常的一切需要，是以近來的開倉、陳列品優惠都甚為搶手。中原電器今日（4 月 27 日）亦有新一輪的陳列品優惠推出，全部貨品減至原價近一半水平。

中原電器 9 大陳列品優惠、Samsung 旗艦手機減近＄5000

中原電器的減價貨品中，包括了 Samsung 首部加入「Space Zoom」賣點的 Galaxy S20 Ultra（蔡浩騰 攝）

除了豐澤不定期舉行的特賣場之外，中原電器近來亦在指定的分店以優惠價出售陳列品。中原電器今日就宣布會於其佐敦分店再推出陳列品優惠，減價貨品包括智能手機、耳機、以及一些 iPad 用的周邊產品，與推出時的原價相比最高減近＄5000。

👇👇👇按圖放大看中原電器 9 大陳列品優惠價格👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

留意今次中原電器的陳列品優惠只有佐敦門市（地址：佐敦南京街22號益美大廈地下店）提供，貨品售完即止；另外，全數產品為陳列品不設退換，並需全數付款、不設分期。

同場加映：Apple 久違大曬冷、3 分鐘睇 5 件硬件發布懶人包

Apple 早前舉行了網絡發布會，雖然時長只有短短的 1 小時，但卻是近年來資訊量數一數二的發布會，單講新品更新都有 5 個大項，而且重點頗多，《香港01》科技玩物記者就將發布會精華內容濃縮為以下的懶人包，讓大家即時把握 Apple 各項新品的發布重點，以及其香港上市售價、發售日期等等的重要資訊。

👇👇👇按圖放大看Apple 5 件硬件新發布懶人包👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

按此繼續閱讀：Apple發布會懶人包五大新品：七色iMac、M1 iPad Pro連iPhone都有

👇👇👇Apple 發布會各項單品詳細規格及介紹👇👇👇

iMac 2021七色登場｜高效能M1、TouchID！8個新賣點值得果迷換機

Apple iPad Pro新版5大入手理由｜M1處理器效能強大、升級5G連線

AirTag本周登場超抵買！8個實用功能、2步簡易方位引導追蹤物件