撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-28 12:00

韓國個人音響器材大廠AK（Astell&Kern）新機A＆futura SE 180，首創一鍵快拆式DAC模組換裝玩法，隨時隨地按需要，在街頭一鍵快拆更換音樂解碼晶片，同一部DAP擁有兩種不同的音質！聽古典、聽流行，甚至將來推出第3、4、5款N咁多模組，聽見都想入坑買部玩玩！

AK SE180 可更換DAC音樂解碼模組。（鍾世傑 攝）

男仔玩METAL BUILD 高達，都最喜歡Strike Gundam 換背包裝備，大劍、長砲、飛行樣……一部機十項全能！

男生，對這類換裝小玩意完全沒有抵抗力！

A＆futura是AK最常投入新鮮好玩實驗性重新設計的產品線，今次可換DAC模組的A＆futura SE180，已經是第3彈。今次SE 180你會發現形號數字有「倒退」；它並非上作 SE 200的後繼機，而是選擇另一方向，由SE 200導入單機兩組DAC模組改為拆換式。兩個模組：SEM1動態範圍，既尖銳又細膩，可播放PCM 384kHz/32bit制式、DSD256制式，而且單機有齊3.5mm．2.5mm、4.4mm三種主流耳機插。（SEM2 模組需另購）

AK SE180 機背使用精製8次的強化陶瓷玻璃，雖是指紋收集器，但又靚又耐用。（鍾世傑 攝）

換DAC模組不是AK原創或首玩，但SE180換件不需上螺絲或用工具。

想知拆換DAC模組有向好處嗎？（點圖放大）

即睇AK SE180 機身細節／拆換模組玩後感

+ 6 + 6 + 6

A＆futura SE180 播放器性能簡介

・內置256GB＋microSD卡槽（最大1TB）

・USB Type-C 3.0 快充、高速data傳送

・其他新功能：藍牙5.0支援SBC、AAC、aptX HD、LDAC／BT Sync 直接讀取手機音樂

・支援USB-DAC

・USB Digital Audio 輸出

・支援MQA格式音樂檔案／ 訊源

・「Open APP Service」可安裝指定串流／動畫app

・EQ設定可與其他人分享

・支援車內模式

・可另購AK CD-RIPPER抄唱片歌曲

・將於5月初發售／日本定價188,980Yen／香港售價未定

・SEM2 DAC模組單價／日本定價44,982Yen／香港售價未定



（聽代理講／主機+SEM1+SEM2 加起來預計約1萬1千幾，詳細未定）

同場睇：AK USB-C Dual Dac Cable 「PEE51」

另一款AK新玩具價錢相宜，是專為android 手機（需使用USB-type C 插頭）而設的「聽歌神線」，它內置兩粒 Cirrus Logic CS43198 解碼晶片，獨立處理左／右聲道，支援高達 32bit / 384kHz 以及DSD256 編碼。這類「聽歌神線」原理就是「搭橋」，跳出手機原有的播音樂輸出／晶片限制，換來更精美的音色。而且它有內置擴音，輸出高達 2Vrms 電平，可以推動一些高價多單元耳機。手機即使只是是聽串流音樂，都會發現音色明顯提升。

AK USB-C Dual Dac Cable 「PEE51」暫時只支援Android平台。

不想花萬多元又想有好音樂，可考慮玩手機聽歌神線。（鍾世傑 攝）

用後感，如今手機聽串流非常方便，樂迷想輕裝上街，又不滿於藍牙耳機音色的話，最好就是用這類有擴音／自家解碼的「聽歌神線」。（售價$980）



（代理ECT：fb網連結）

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