撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

《彩雲國物語》的「乘着風傾聽誰故事~」、《鋼之煉金術師》的「若被傷害夠 就用一對手~」就算你未看過動畫，都一定聽過這些廣東話動畫主題曲！近日有網民在討論區上留下「一人幾首好聽的粵語動畫主題曲」，引發不少90後共鳴。

從前的「兒歌金曲頒獎典禮」造就了不少經典廣東話兒歌，不少原創或改編的粵語動畫主題曲甚至比日文原曲更街知巷聞。

演唱動畫主題曲可說是許多明星歌手的必經階段，紅如陳奕迅、G.E.M.、郭富城、林峯都曾經有唱過粵語兒歌，有網民笑言「當年想做明星就要唱過TVB的動畫兒歌」！90後正值經歷廣東話兒歌最輝煌時期，下面25首粵語動畫主題曲，你仲記得幾多首？

👇🏻👇🏻25首90後一定聽過的廣東話動畫主題曲，睇字都聽到有聲！👇🏻👇🏻

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同場加映：守護甜心/釘宮六姐妹/盤點10位貧乳動漫女主 電磁炮成90後回憶？

日本ACG文化中，貧乳可算是萌屬性之一，雖然普遍在蘿莉身上，但事實沒有年齡之分。過去很多動漫女主的人設都是貧乳，特別是日本女性聲優釘宮理惠配音的六隻蘿莉！如《旋風管家》、《零之使魔》、《灼眼的夏娜》等，原來她們的個性都會搭配其他屬性，例如毒舌、傲嬌、蘿莉，以增加魅力光環，令人留下人深刻印象。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻以下有10位貧乳經典動漫女主都是90後的回憶，來一起細味共鳴。👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：EVA劇場版再創經典 10大角色人氣排名揭曉 凌波麗再惡鬥明日香

《新世紀福音戰士》導演庵野秀明曾說「新世紀福音戰士如此成功很奇怪，因為所有角色都病的很厲害！」，每個駕駛員都有自身的問題，甚至讓人因此認為只有性格障礙者才能駕駛EVA，還為此在後來的劇場版加入了性格上唯一正常的駕駛員。

👇🏻👇🏻👇🏻網路人氣最高的前10大角色分別是誰👇🏻👇🏻👇🏻

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