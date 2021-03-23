撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-23 16:00

《龍珠》悟空無疑是地球甚至宇宙的救星，然而近日外國YouTube channel「WatchMojo」就整理了悟空10大惡劣行為排名，發現悟士由小至大的行為都相當自私，無視他人感受。（笑）

外媒選《龍珠》10宗罪：無務正業．騷擾女性

悟空自小就被悟飯爺爺收養，11歲遇上莊子、出發尋找龍珠前都居於深山，並未學習讀書寫字，此後又長年戰鬥，沒有常識是很正常的。不過去到成年結婚、與芝芝誕下兩個兒子後仍長期只顧打架，對家庭愛理不理，就真係很有問題！

外媒選《龍珠》10宗罪：無務正業．騷擾女性

馬上看悟空10大惡劣行😤😤😤

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