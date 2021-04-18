撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-04-18 06:00

【馬娘真實名馬排行】馬娘手遊在日本大熱，第二季動畫也非常高質，令不少觀眾感動落淚。最近日本網站futaman便舉行了人氣投票排行。請來300位40、50歲在當年是真正馬迷的男性，投票選出最令人難忘、又有在馬娘登場的史實名馬。以下就同大家節錄 TOP8 名及提供介紹：

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【Gundam最強非NewType駕駛員】一講高達駕駛員哪個最強，各種開掛級能力沒完沒了。而不靠NewType或強化人間的舊人類才是貨真價實，他們當中哪個最強？最近就有日本投票選出（投票範圍只在UC系列）。

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【遊戲經典金句/對白/台詞/空耳/搞笑梗】打機無數的你會否常記起一些遊戲對白，無論年月過去仍會記起，甚至一見到句子腦內就會出現語音？有的話就對了，以下就考考你認識幾多個，先看句子猜猜再看答案：

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