撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-28 22:00

Galaxy Book Pro 系列發表｜Samsung 今日（4 月 28 日）又舉行新一輪的 Unpacked 發布活動，宣布推出「最強 Galaxy」新作，但卻並非眾人所期待的新一代摺機，而是 Samsung 旗下高階筆電的最新系列作品 － Galaxy Book Pro 與及 Galaxy Book Pro 360。

Galaxy Book Pro 新系列 9 大賣點、主推纖薄多功能

今次 Samsung 發表的 Galaxy Book Pro 乃是他們旗下最新加入的筆電系列，以纖薄機身配搭新一代的 Intel Core 處理器，讓用戶不需要在功能以及流動性之間取捨，以下先為大家整理了新系列 2 個型號的共通賣點。

👇👇👇按圖放大看 Galaxy Book Pro 新系列 9 大共通賣點👇👇👇

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超纖巧卻全面：Galaxy Book Pro

在 Galaxy Book Pro 系列中登場的兩個主要型號當中，Galaxy Book Pro 的定位較為大眾化，機身極盡纖巧、輕薄之餘，卻沒有閹割任何應有的插槽與功能，在同類型纖筆電中實屬難得，其 15.6” 屏幕的型號甚至加入了纖薄機中少見的獨立顯示卡選項。

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5G 變型筆電：Galaxy Book Pro 360

而另一邊廂的 Galaxy Book Pro 360，則在 Galaxy Book Pro 的硬件基礎上再加入了變型架構，且支援了 Samsung 招牌的 S Pen 操作以及新式的 5G 連線，如果追求流動辦公的用戶，可能 Galaxy Book Pro 360 會更為合心意。

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同場加映：Apple 久違大曬冷、 5 件硬件發布懶人包

雖然 Apple 今次的網絡發布會時長只有短短的 1 小時，但卻是近年來資訊量數一數二的發布會，單講新品更新都有 5 個大項，而且重點頗多，《香港01》科技玩物記者就將發布會精華內容濃縮為以下的懶人包，讓大家即時把握 Apple 各項新品的發布重點，以及其香港上市售價、發售日期等等的重要資訊。

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