撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-14 19:29

Sony 在 2021 年首季只發布了一部「只可遠觀」的貴價機 Xperia Pro，Sony 手機 Fans 們當然未能滿足，但等到今日終於有回報。 Sony 在今日（4 月 14 日）稍早時份就舉行新品發布會，一舉發布了三部新智能手機產品，除了定位最高階的旗艦續作 Xperia 1 III 以外，還有另外兩部流動性更高的新品發表，包括 Xperia 5 III 以及 Xperia 10 III。

Xperia 1 III力推專業級攝影 10大賣點搶佔高階市場

Sony 過去幾年奉行貴精不貴多的行銷策略，手機以高、中、低階三線發展，而最高階的 Xperia 1 來到 2021 年就推出到第三代 Xperia 1 III（讀作 Xperia 1 Mark Three ） 。

Xperia 1 III 的設計與前一代大同小異，主力賣點繼續落在拍攝以及影音功能之上，不過 Sony 在各方面都有大幅度提升，要成為 2021 「擔大旗」的高階機種亦絕無問題。Sony 方面的發布資訊量不少，《香港01》科技玩物記者就將 Xperia 1 III 的主要賣點資料整理如下 👇👇👇按圖放大看 Sony Xperia 1 III 十大賣點詳細👇👇👇

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同場發布「迷你版」Xperia 5 III 及 Xperia 10 III

今日的 Sony 發布會有別於過往兩年只公布一部旗艦的做法，反而在同時間為 Xperia 系列的其餘兩部手機 Xperia 5 及 10 系列一併發布更新版本。

Sony Xperia 5 III 只比 Xperia 1 III 細一個碼，功能大同小異（圖 Sony）

Xperia 5 系列機種一向被定位為 Xperia 1 系列的「迷你版（亦即過往的「Compact」版本）」，今代的 Xperia 5 III 更是如此，其處理器選材、鏡頭以至電池容量都與 Xperia 1 III 一樣，連內置的 Sony Alpha 相機功能皆可用到，主要分別就在於 Xperia 5 III 的屏幕稍降至 1080p 水平而已。

Xperia 10 III 可以當成中價位的 5G 手機看待（圖 Sony）

至於 Xperia 10 III，則是以平價中階機的定位存在，在屏幕更細的同時，Xperia 10 III 的處理器亦改為更入門的 Qualcomm Snapdragon 690，仍然支援 5G 連線，可以當成中價位的 5G 手機看待。

👇👇👇按圖放大看 Sony 2021 年 4 月 Xperia 新機規格詳細👇👇👇

Sony 今日發表的三部新作，不論是價錢還是正式的上市日期都有待公布，在發表時 Sony 只發話它們會在「初夏」正式上市，但根據系列過往習慣，Xperia 1 III 的價錢或有機會挑戰港幣＄8,000 價位，想要入手的 Fans 或者要儲定錢了。

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以下就與大家一同重溫「浩南」的工作美照！👇👇👇

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