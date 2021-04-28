撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-28 15:28

小米 Redmi K40 遊戲增強版發表｜小米旗下的子品牌紅米 Redmi 的出品一直以廉價著稱，今日更打算挑戰「最平價電競手機」的頭銜？稍早前小米方面就公布 Redmi K40 系列又添一員，其名為 Redmi K40 遊戲增強版，雖然渾身都是電競級別的超強配置，但起步價卻只是 1999 人民幣！

Redmi K40 遊戲增強版 9 大賣點、平價秘密在處理器？

Redmi K40 遊戲增強版擁有可以輸出 1600 萬色的呼吸燈以及機肩鍵，完全符合電競機的設計方針（圖 小米）

「Redmi K40 遊戲增強版」在外型上有別於 K40 系列，加入額外的幻彩線條以及多色呼吸燈等電競味濃的設計，除此之外其他賣點亦相當必合其電競遊戲定位。

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黃黑招牌配色、Redmi K40 遊戲增強版李小龍特別版

Redmi K40 遊戲增強版已經算是 K40 系列的一個「特別版」，但小米也為這個特別版又推出了一個「李小龍特別版」，作為 Redmi K40 遊戲增強版其中一個配色登場。

Redmi K40 遊戲增強版李小龍特別版全球限量發售 4000 部，其主要配置與原版沒有太大分別，主要就是加上了已故武打巨星李小龍的肖象以及將機身變成黃黑色，並只有最高配置的 12GB RAM + 256GB ROM 版本可以選擇。

Redmi K40 遊戲增強版售價及上市資料

Redmi K40 遊戲增強版將會在 4 月 30 日起於中國內地市場率先發售，備有五種不同記憶配置選擇，最平價的 6GB + 128GB 版本只需要人民幣 ¥1999、即約＄2400 港幣就有交易。

至於今次的 Redmi K40 遊戲增強版香港會否上市，有留意開小米機種的應該會知道 Redmi K 系列機種一向只屬於中國內地限定，如果要在香港買到就只能等小米推出國際版本，按照慣例，K 系列將會以 POCO F 系列的名義推出，早前 K40 已經作為 POCO F3 在香港率先上市，其他版本就仍有待官方作進一步公布。

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2021年首季小米旗下三大品牌都有大動作，繼小米、紅米之後，連向來以性價比為主力賣點的品牌 POCO，稍早前亦舉行新品發布會，除了將眾人期待的 Redmi K40 國際版本 － POCO F3 帶來以外，更驚喜地發布了一部性價比不惶多讓的平價旗艦 POCO X3 Pro。

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