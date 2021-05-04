撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-04 13:29

Apple AirTag實測｜Apple 追蹤器 AirTag 發售將近一個星期，網上有不少測試，主要針對 AirTag 的尋物功能。然而，有 YouTuber 則採用6大極端方法，進一步測試 AirTag 功能強度及耐用度。

YouTuber 6大方法實試 AirTag 實際性能及耐用度

今次殘酷測試 AirTag 的 YouTuber 名為 Aaron_The_Ho、經營以 Apple 產品為主的 YouTube 頻道「MobileReviewsEh」，在入手 Apple 新產品 AirTag 之後，就進行了一系列測試，除了簡單測試運作距離之外，更利用水淹、鎚敲等方法測試 AirTag 的連線性能及耐用程度。

👇👇👇按圖放大看 MobileReviewsEh 測試 AirTag方法及結果👇👇👇

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雖然 Apple 今次的網絡發布會時長只有短短的 1 小時，但卻是近年來資訊量數一數二的發布會，單講新品更新都有 5 個大項，而且重點頗多，《香港01》科技玩物記者就將發布會精華內容濃縮為以下的懶人包，讓大家即時把握 Apple 各項新品的發布重點，以及其香港上市售價、發售日期等等的重要資訊。

👇👇👇按圖放大看Apple 5 件硬件新發布懶人包👇👇👇

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