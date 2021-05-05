撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-05 16:35

想學更多iPhone、iPad、Mac的使用技巧，可以免費報Apple的免費網上互動課程「Today At Apple」，定時定刻上網同Apple專家小班上堂，學習iPhone、iPad及Mac不同隱藏技巧。不過究竟如何報名？有什麼網上course可以報？

Apple以往店內免費課堂Today at Apple，因為疫症的關係而停了一段時間，最近終於重開，不過不再是在店內舉行，而是網上小班課堂教學，毋須前往實體店都可以與Apple專家們互動學習如何玩盡iPhone、iPad或Mac等。想睇有什麼課程？以及如何報名這些免費課程？下文為大家詳解。

Today at Apple 課程由實體店移師至網上教學（Apple）

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Today at Apple連結：https://www.apple.com/hk/today/

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