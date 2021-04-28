AirTag實測定位快而準｜5類用家必買！家長、寵主值得入手嗎？

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-28 09:00

AirTag實測有幾快及準！哪5類用家必買？家長及寵物主人值得入手嗎？不少人認為AirTag將可成為新一代的「找物神器」！究竟什麼人合適使用AirTag呢？家長、寵物主人是否合適用呢？記者實測後，認為以下有5類用家是值得入手。

👇👇哪5類用家值得入手AirTag？家長及寵物主人合適嗎？👇👇

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同場加映：記者盤點10個入手前必知Q&A、如何設定以及找物步驟。

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睇AirTag必看10個Q&A全文 👉AirTag實測｜如何設定、找物件？Android用得？10個買前必知Q&A

同場加映：早前Apple發布會中令不少果迷意想不到地公布推出紫色的iPhone 12及12 Mini。雖然Apple推新色不算是什麼大新聞，但今次推出的「香芋紫」iPhone 12成功吸引不少女孩子的目光，頓成話題。

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同場加映：【Apple 2021 年 4月新品發布會懶人包】今年 Apple 的上半年新品發布會，在日期上推遲了近一個月時間，但卻比過去幾年同期的發布會都來得驚喜！

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