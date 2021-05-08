撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-08 09:15

iPhone／Android 手機推送設定｜智能手機功能的推送通知的功能可謂叫人又愛又恨，事關近年手機系統的推送通知，除了用來顯示 WhatsApp、電郵等訊息以外，更被不少App濫用成為廣告散布的渠道，用戶打機、睇片時都會常被些無關重要的推送打擾。

iPhone／Android 3步關閉特定 App 推送通知

在最新版本的 iOS 以及 Android 當中，都加入了「勿擾模式」的新功能，打開之後可以隔絕所有的推送通知，在不想被打擾的情況下進行看電影、遊戲等操作相當有用。

然而在日常使用的情況下，不想「一刀切」停用所有通知，卻又有另一堆沒有太大用處的 Apps 經常彈出通知？以下就教大家用短短 3 個步驟為 iPhone 或 Android 手機關上特定Apps 的推送功能👇👇👇

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同場加映：Android手機遺失怎辦？8步用Find My Device 遙距尋找／清除資料

為了讓用戶更快地找回自己的智能手機，iPhone 方面有「Find My iPhone」功能，而如果閣下用的是 Android 手機的話，其實也有專用的「Find My Deivce」功能可用，以下《香港01》科技玩物頻道記者就為大家準備簡易教學，只需8個步驟，就可遙距與手機連線，大大提升尋回機會。

《Find My Deivce》功能為大多數品牌的 Android 手機都適用，而且只要身邊有手機／電腦都可以用到（圖 Google）

👇👇👇按圖放大看 Android《Find My Device》詳細使用步驟👇👇👇

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同場加映：Apple教iPhone/iPad防盜10招 防釣魚詐騙、加強信用卡保安必學

除了手機會遺失，手機內的資料亦很容易成為不法之徒的目標，Apple 官方日前以一份 20 頁的 PDF 檔案方式，以「Device and Data Access When Personal Safety is at Risk」為題，公開了大量有關 iPhone、iPad 等 iOS 裝置的保安設定，只要跟足指示可即時提升 iPhone 的保安系數。

👇👇👇按圖看 iPhone／iPad 保安防盜10招圖文詳細👇👇👇

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