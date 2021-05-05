撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-05 15:41

iPhone 13 Pro Max「實機」現身？｜數數手指，距離下一代 iPhone 發布的日子原來已不足半年，關於 iPhone 13 系列的功能、規格目前坊間已有不少資料，但再多的傳聞，又怎及一部「真機」來得實在？ 雖然真機未見影，但近日有 YouTube 頻道就找到了一部流落在民間、據稱為 iPhone 13 Pro Max 的 Dummy 模型機，還拍片上手把玩了一輪。

iPhone 13 Pro Max 模型機透露新機 5 大變化

YouTube 頻道「Unbox Therapy」一向以取得不同的新產品作開箱著名，偶爾更會找到尚未上市的神秘新科技產品作評測，而尚未上市的 iPhone 13 Pro Max，即使是模型一樣成為他們的目標。

Unbox Therapy 主播 Lewis George Hilsenteger 將 iPhone 13 Pro Max 的模型拿上手時，已經驚訝此模型機的質量十分好，質感、重量等各方面都非常貼近 iPhone 實機（圖 Unbox Therapy）

雖然今次他們取得的 iPhone 13 Pro Max 模型（亦即俗稱的 Dummy 機）雖然非為正式上市的 iPhone、甚至不能開機，但由於 Dummy 機本來的用途主要是供給配件廠商進行外殼、保護貼等產品試作之用，故其機身的立體數據會與真正出品一模一樣，故有量度、比較的價值。

Unbox Therapy 方面就至少指出了 5 個從 iPhone 13 Pro Max 模型上可以看到的新機變化👇👇👇

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從整體而論，iPhone 13 Pro Max 如果最後是以此模型機的模樣現身，在設計上的變化其實不大，難怪坊間有人認為今代的命名應該會是「iPhone 12s」、即 iPhone 12 的加強版而非 iPhone 13。

機身上保持不變的設計不少，其中充電插槽似乎仍然是 Apple 沿用多年的 Lightning 插槽，而非不少人期待的 USB Type-C 插槽（圖 Unbox Therapy）

同場加映：iPhone 13推出日確定？起用Samsung LTPO螢幕？11大傳聞整理

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同場加映：YouTuber 6大方法實試 AirTag 實際性能及耐用度

Apple 追蹤器 AirTag 發售將近一個星期，網上有不少測試，主要針對 AirTag 的尋物功能。然而，有 YouTuber 則採用6大極端方法，進一步測試 AirTag 功能強度及耐用度。

今次殘酷測試 AirTag 的 YouTuber 名為 Aaron_The_Ho、經營以 Apple 產品為主的 YouTube 頻道「MobileReviewsEh」，在入手 Apple 新產品 AirTag 之後，就進行了一系列測試，除了簡單測試運作距離之外，更利用水淹、鎚敲等方法測試 AirTag 的連線性能及耐用程度。

👇👇👇按圖放大看 MobileReviewsEh 測試 AirTag方法及結果👇👇👇

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