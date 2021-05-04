撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-04 15:50

微軟 Microsoft 創辦人Bill Gates（比爾蓋茨）與妻子Melinda Gates於5月3日宣佈結束27年婚姻。蓋茨13歲已識寫Program、17歲創業、1975年於哈佛退學後創立微軟，又研發MS-DOS、Windows等個人電腦作業系統，改寫人類生活。除了這些巨大貢獻外，蓋茨還有很多趣聞軼事。

Bill Gates（比爾蓋茨）與妻子Melinda Gates於5月3日宣佈結束27年婚姻（維基百科圖片）

（左起）蘋果教主 Steve Jobs 與 微軟之父 Steve Jobs合照。（網上圖片）

13歲就會寫程式，19歲已經創業，創立微軟公司後，1995年到2007年曾連續13年蟬聯《福布斯》全球世界首富。2008年他從公司引退，將580億美元財產捐到基金會，從此如大師入定，變成一個積極做善事、關注人類文化健康的名人。但Bill Gates年輕時既是天才也是怪人，發生過不少有趣事：

微軟之父 Bill Gates 15件趣事（點圖放大）

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