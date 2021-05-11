撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-11 16:16

DxOMark 手機電池測試｜任一部智能手機的拍攝、音響功能如何強大，沒有電力，也只不過是一塊無用的磚頭；故專為手機推出攝影評測報告的機構 DxOMark，近日亦推出了手機的電池評測環節，雖然首批受測試機種只有 17 部，但確立了系統以後，消費者在未來就有多一個參考指標。

DxOMark 電池評測 結合機械、人手測試

電池測試的環境對於分數公正與否息息相關，故 DxOMark 亦在測試推出的同時，介紹了旗下手機電池測試的系統以及評分準則。

DxOMark 的耗電測試程序，有絕大部份都交由機械模擬人手進行觸控輸入（圖 DxOMark）

DxOMark 的手機電池測試為了盡量杜絕因訊號強弱變化而導致的電量消耗差異，特地以 2mm 厚度鋼材打造出一個訊號牢籠，並在籠內提供相對穩定的 Wi-Fi 以及流動網絡訊號；另一方面，DxOMark 的耗電測試程序，有絕大部份都交由機械模擬人手進行觸控輸入，以減少不同人手所帶來的操作誤差。

DxOMark 17 部智能手機電池評測 平價機稱霸

DxOMark 首批公布電池測試評分的機種總數為 17 部，而值得留意的是其組成部份以平價中階、甚至入門階級為主，這些主要是加入大容量電池的 Android 機種，而處理器較強勁的旗艦機種，則大都因為處理器的耗電更多而被這些平價機種拋離至較後位置，甚至與首位相差達 20 分或以上。

排於首位的 Samsung Galaxy M51 被 DxOMark 測試人員稱為「續航力怪獸」，其致勝之處除了電量足足有 7000mAh，其處理力較低的 Qualcomm S730G 亦是關鍵之處。（圖 Samsung）

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消委會早前測試4G及5G手機各30款，價錢由最平$788至最貴$16,988不等。結果發現，有售價接近過萬元的手機耐用評分只有2.5星，亦有最平款5G手機評分接近滿分。

是次評分項目包括照片及影片功能、電池表現、耐用表現及綜合手機表現等，且測試用的手機樣本主要由歐洲購買，因此某部分型號在本港沒有正式發售。

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另外測試的30款4G手機，售價由$788至$5,398不等，按下圖放大觀看。

👇👇👇【點圖放大看】消委會實測30款4G手機詳細報告及評分👇👇👇

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