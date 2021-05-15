撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-15 07:02

iOS／Android用家注意，200+款惡意訂閱詐騙App一覽，兼附上專家建議6個防範貼士！最近外國Avast防毒軟件公司報告指，近年有不少「訂閱詐騙App」（fleeceware app）利用手機用家的不小心，以收費訂閱方式來「騙取」用戶金錢，而且最高達三千多美元一年（約$27100港幣）！究竟這些「訂閱詐騙App」是什麼？下文立刻列出Avast公布的200+多款「訂閱詐騙App」，以及一些防範貼士。更教導大家如何在iOS及Android取消不同的服務訂閱。

一直以來無論iOS App Store或Android Play Store都有不少「訂閱詐騙App」，以看似免費功能app（限時免費試用），吸引用家使用後，利用不同的方式來引誘用家或不知情的狀況下利用內購功能長期訂閱昂貴的服務。

👇👇即睇Avast分析哪11類「訂閱詐騙App」、以及6個防範貼士👇👇

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👇👇即睇Avast「iOS 訂閱詐騙App」完整清單👇👇

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👇👇即睇Avast「Android 訂閱詐騙App」完整清單👇👇

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不少用家以為刪除了app便可以同時取消訂閱，其實是需要用家在手機設定內進行幾個步驟，才可以完全取消訂閱！

👇👇即睇iOS、Android 3步取消訂閱流程👇👇

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資料來源：Avast

同場加映：Google Play商店又有應用程式被外國資訊安全網站測出含惡意病毒！APP除了會盜取用戶資料外，更會盜用信用卡，令用戶得不償失。

👇👇資安網揭8款Android APP含惡意程式，隨時亂碌信用卡👇👇

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睇全文 👉Android用家快刪！8款APP有含惡意程式 偷信用卡資料／操控手機