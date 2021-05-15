撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-15 07:03

iPhone Apps、內購一鍵退款教學，買錯、不合心水或課錯金都可以簡易申請回水！如不幸買了不想要的Apps、不小心「按錯」課金或墮入「訂閱陷阱」，如果是iPhone或iPad用家，其實有方法簡單申請退款、回水。下文就教大家如何免用電腦，一鍵退款。

相信不少iPhone／iPad用家，不小心購入不合心水的Apps、錯誤訂閱甚至錯誤課金的時候，其實Apple有機制讓用家簡單申請退款，只需要有合理理由，就可以最快48小時內、毋需用電腦、一鍵退回款項。

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iPhone簡單一鍵申請退款，就算買錯app、課錯金都可以回水。（林勇 攝）

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不少用家以為刪除了app便可以同時取消訂閱，其實是需要用家在手機設定內進行幾個步驟，才可以完全取消訂閱！

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同場加映：Google Play商店又有應用程式被外國資訊安全網站測出含惡意病毒！APP除了會盜取用戶資料外，更會盜用信用卡，令用戶得不償失。

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