撰文：鍾世傑
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消委會測試市面上多款藍牙喇叭（揚聲器），包括Bose、Sony、Fender、JBL等8個牌子共16款型號的Bluetooth Speaker。更按不同重量分為4個級別，非常方便用家選擇，想帶到戶外露營、或在家中免駁電輕鬆聽歌，應該都很有參考價值。
示意圖，圖中耳機不在今次測試名單內。（Panasonic 圖片）
大機音色有優勢．小喇叭都有長氣袋
現在已經很少家庭會購買HiFi音響，以手機配以接駁方法簡單的藍牙喇叭，已足夠在家中甚至帶到戶外享受音樂。消委會發現，兩款定價$2,700及$3,500的大型機音質最佳，不過平機、細機中亦有表現出色之作，有些千元左近的機款，充滿電可聽足38小時，長氣表示不輸3K多的貴價機種。
兩款定價$2,700及$3,500的大型機音質最佳
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評測略有不足：大細機互鬥「可攜性」 評分令人混亂
藍牙喇叭大多內置電池，亦能不插電就使用，但觀乎它們重達4、5kg的機身，便可理解知道並非為Outdoor使用，而是方便用家在室內隨意搬位收聽而設。
雖然消委今次已很細心的以重量去分4個類別，大機卻因為「可攜性」而被扣分，感覺有點混亂。另外，部份機款如Bose、Sonos其實使用WiFi連接的話音色會再有提升，評測或因為入門用家未必會需要這功能，所以省卻不談。最後，由於此評測由外國處理，未有試用香港市佔極高的品牌Marshall，略為可惜。
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