撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-18 17:55

HP Elite Dragonfly G2 實試｜最近採用 Intel 第 11 代 Tiger Lake 處理器的 Notebook 筆電陸續登場，除了新一代 Core 處理器所帶來的效能進步，各廠亦費煞思量為新機加入獨門功能以圖突圍。 HP 旗下的商務向 Elite 系列新作 Dragonfly G2，就是市場上首部內置了「追蹤器」的筆電，再配合一系列商務配套，對於辦公用戶或者有一定的吸引力。

Dragonfly G2 金屬機殼、造功紮實

Elitebook 系列一直是 HP 旗下商務向的旗艦系列，今次的 Elite Dragonfly G2 乃最新作品，定價由 $13390 起，對比市場上文書筆電的平均價錢為高，但用料方面卻相當紮實。

HP Elite Dragonfly G2 機身採用深藍色金屬機殼，低調之餘不會太「寡」（蔡浩騰 攝）

Dragonfly G2 全身使用金屬機殼，而且通過了 19 項測試、符合19 項 MIL-STD 810H 美國軍用標準，但重量不足 1kg、擺明車馬是讓用戶帶出帶入「粗用」。

👇👇👇按圖放大看 Dragonfly G2 機身細節👇👇👇

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另類「三防」商用配套：防窺、防丟、防誤觸

DragonFly G2 是市場上首部內置了 tile 追蹤器的筆電，即使不加上額外的硬件（例如 Apple AirTag），都可以經手機追蹤（蔡浩騰 攝）

作為商務機，Dragonfly G2 在外型上並不過於花巧搶眼，但既然是 HP 的皇牌商務系列出品，實用價值大於一切，除了上面提及、相當實在的 I/O 配置以外，HP 也為其加入了相當獨特的功能以提升其在商業用戶手中的價值👇👇👇

HP Elite Dragonfly G2 其他規格表現

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