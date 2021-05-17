撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-17 12:54

遊戲創作領域的資本重心已經完成了向手遊轉移的局面，筆者個人的視角中，受到手遊市場資金回攏快，運營成本低開發周期短的各方面優勢影響，大型單機優質遊戲創作市場的萎靡，導致了經典IP重製的熱潮。

早前《暗黑破壞神II：獄火重生（Diablo II: Resurrected）》終於開始了內部測試，老遊戲的重製版本有着相對固定的用户群體，只要重製足夠良心照顧到老玩家反饋的細節，就會有人為情懷買單，相對於致力「收割」新生代玩家的手遊作品來説，重製版遊戲明顯對收益有更清晰的預見力。

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另外一方面，面對新生代玩家群體的注意力都在手機平台這樣的局面，世界範圍內的老牌遊戲廠商的研發中心都正在向手遊轉移，在看到《原神》大火之後，Ubisoft也發佈了的一系列舉措，宣佈將重心轉移到移動端，將手上現有的IP繼續「發揚光大」。

就在《暗黑破壞神》之後，微軟也正式公佈準備了多年的情懷大作《世紀帝國4（Age of Empires IV）》，據悉，AoE4由坐落於加拿大温哥華的Relic Entertainment打造，畫面將有着巨大升級。目前，《世紀帝國2重製版》和《世紀帝國3重製版》都在穩步更新，前者去年11月新增食雞模式，今年1月更新了大型DLS「Lords of the West」。

▼▼▼近年部分經典遊戲作品復刻▼▼▼

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事實上，包括暴雪、微軟、Capcom、EA，Ubisoft在內的多家遊戲開發商，都已經開始將曾經的熱門IP高清重置的計劃，其中就包括《魔獸世界（World of Warcraft）》《暗黑破壞神》《生化危機（BioHazard）》《Final Fantasy》《極速快感（Need for Speed）》等等。

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在這個硬件性能升維的重要時機，老IP重製的計劃，一方面是為了讓玩家得到更好的遊玩體驗，而另外一方面也是讓經典的IP，找一個恰當的理由重新回到新生代玩家的視野，外媒IGN曾經有報道表明，包括PC和主機兩個主要的遊戲平台在內，新生代玩家的數量越來越少，隨着80/90玩家的年齡增長，主機以及PC高品質端遊的用户群體也越來越少，反而是移動端平台的流量紅利正在起勢，越來越受到一二級市場的青睞。

對於這種情況，老牌遊戲開發商的窘境更加明顯，花費時間和財力研發的遊戲並不能獲得更多玩家的群體擁躉，新創IP更難形成「現象級」的影響力，據筆者在國內遊戲網站工作的朋友透露，國內大型的PC端網遊開發在過去的兩年時間裏，立項數量縮水了70%以上，而單機遊戲的開發團隊也在面臨研發經費不足，投資方不買賬，立項難等問題。

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事實上，對於遊戲玩家來説，Online Game時代向手遊過渡或許是一個必然，不過從客觀角度上來説，移動端遊戲仍舊不可否認的存在操作單一，遊戲體驗不佳的問題。龐大的新生代玩家群體是移動端遊戲的優勢所在，與此同時有很多玩家猜測，在手遊大熱Switch爆火的前提下，SONY是否會考慮重啓PSP的計劃呢？這個觀點非常值得持續關注後續的相關動向。

玩家的精力是有限的，在手遊爆火的背景下，掌上游戲的市場價值被近乎無限的拓寬，這就導致了其他平台遊戲的生存空間被壓縮，PC端網遊就是第一個喪失活力的「犧牲品」，這之後的市場變化究竟會變成什麼樣呢？重製「撈錢」會持續多久？不如一起來聊聊你的想法。

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