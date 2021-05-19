撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-19 19:15

Google Maps 新功能｜2021 年度的 Google I/O 開發者會在今日（5 月 19 日）開幕，雖然就未有任何硬件新品發布，但一些我們每日在用的 Google 服務都有更新消息，其中就包括有 Google Maps 地圖。

Google Maps 五大未來更新、新增更多自動化功能

Google 過去幾年一直有採用 Machine Learning 機器學習的方式加強旗下不同服務的功能及質素，而今次他們在 Google I/O 上發表的多項 Google Maps 功能更新，其實都與人工智能脫不了關係。

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同場加映：Google Maps手機版10秘技

以上在 Google I/O 公布的 Google Maps 功能，目前大多數都未有實裝，而且香港亦未必是首批支援地區之一，不過這卻無損 Google Maps 作為手機地圖的功能性，以下就有10招「Google Maps」秘技，可以查看不同國家城市的疫情走勢及確診數目、追蹤身邊人位置、專給「路痴」導航的功能等等，絕對值得傍身！

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