撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-18 09:00

無線藍牙耳機越出越多、越賣越平價，《香港01》科技玩物記者找來 3 款 2021 新鮮在香港上市的無線藍牙耳機，不但價錢抵玩，還有各自的獨家功能，或者其中一款就是你的心水耳機？

睡眠專用耳機、1More ComfoBuds Z

不少人都有睡前聽歌、甚至聽著歌入睡的習慣，不過有線耳機在床上很容易扯脫，無線藍牙耳機的體積又大、導致側躺時耳機會頂著耳窩，結果更影響睡眠質素。1More 這款 ComfoBuds Z 就為了睡眠目的而生，除了用盡手段將體積縮小，更加入了助眠白噪音的功能。

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＄1000買到的入耳式藍牙機、Taotronics PureCore ANC

自 AirPods Pro 推出之後，市場的主動降噪（ANC）無線耳機選擇開始多起來，但價格卻大多數落在 ＄1000～＄1500 價位，而今次測試的 Taotronics PureCore ANC，就是一款千元以內、而且操作相當直感簡便的選擇。

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打機溝通有神效？Aftershokz Opencomms

最近《Monster Hunter Rise》推出再度引起「屠龍」熱，然而也同時惹起獵人們對 Switch 的不滿 － Switch 自己並沒有像 PS4、Xbox 般供玩家邊遊戲邊通話的語音系統，結果在組團出戰溝通時需要另接手機進行通話，但這就意味著犧牲了遊戲內的音效。

而剛好在此時推出的 Aftershokz Opencomms 可謂推出得正是時侯，事關它採用骨傳導方式進行音效輸出，又有延伸出的收音咪，連接手機進行通話時，耳朵仍然可以插上耳機收聽遊戲音效，做到全無妥協的音效體驗。

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同場加映：消委會33款全無線藍牙耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony性價比誰高

消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

👇 貴唔一定好聲、$149評分竟比$2499好？即睇33款全無線耳機售價、規格及評分👇

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同場加映：口罩小姐冠軍鄭伊琪 得ASUS、SONY歡心 浩南27幅美照Show好身材

ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》於 4 月 11 日晚上舉行總決賽，冠、亞、季軍人選都已經塵埃落定，而冠軍「浩南」鄭伊琪小姐「除罩」後不但貌美，有留意開科技產品的朋友應該更會覺得她相當「面熟」？事關她在模特兒界多年，一直都是科技、遊戲品牌喜愛起用的模特兒、Show Girl 人選。

以下就與大家一同重溫「浩南」的工作美照！👇👇👇

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