撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-16 18:25

PlayStation 和 Switch 日本 Nintendo Store 近日正舉行春季優惠，多隻大作激減最抵 2 折，如《NBA 2K21》﹑《湯姆克蘭西：全境封鎖 2 – 紐約軍閥》﹑《漫威復仇者聯盟》等都激減數百元。記者精選 35 隻抵玩 PS4﹑Switch 優惠遊推介，如之前未入手的玩家，是時候把這些作品加到遊戲庫。

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【Resident Evil 8／BIOHAZARD 8／VILLAGE】生化危機近日再舉行Showcase發布會，揭露了更多RE8 Village的新情報，包括劇情、傭兵模式、Demo體驗版日程等。亦公布更多其他作品的資訊。以下就整合7大重點懶人包，可快速了解公佈了什麼：

👇Resident Evil 8 新Showcase 7個必知重點懶人包👇

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