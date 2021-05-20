撰文： 獲殼依毒間 最後更新日期： 2021-05-20 17:04

Bitcoin大跌｜經歷年多的爆升後，Bitcoin 在過去一星期終於從高位下跌，從60000 美元高位一度回落至 35000 美元，帶動整個加密貨幣市場下挫。 Bitcoin 作為沒有實質支持的加密貨幣，價格較為波動本是常事，但近來幾次大起大跌都有跡可尋，《香港01》科技玩物頻道整合了幾個表面因素，供大家參考一下。

***Bitcoin 投資價格可升可跌，入市前務必衡量自身風險承受能力，此文僅提供技術分析重點，並不含有投資建議***

Bitcoin大升跌5大因素、Elon Musk「出口術」都只是次要？

在 5 月 11～19 日之間，Bitcoin 的每枚交易價由將近60000 美元高位跌超過 40％ 至約35000 美元，猶如出現一場「幣災」，不少人將之與 Tesla 創辦人 Elon Musk 的言行扯上關係，然而導致 Bitcoin 在短期內大升大跌的原因不止他一人，尤其是今次「幣災」的黑鍋，要他一人背起也實在有點武斷。

👇👇👇按圖放大看 5 月 Bitcoin 大升大跌 5 大因素👇👇👇

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Bitcoin價回調後繼續升？

雖然 Bitcoin 一度下跌至近穿 30000 美元關口，但幣圈中人對後市意見趨向樂觀，除了 Elon Musk 繼續「出口術」外，ARK 基金 CEO Cathie Wood 除了預測， Bitcoin 未來會續升至 50 萬美元高位之外，亦認為過去兩日的大跌只屬於正常調整，對 Bitcoin 相關的 ETF 通過審查有幫助。

在歷經兩日大跌之後， Bitcoin 的交易價格已見回收，在截稿前貼近＄40000 一枚的水平（圖 Coin Compare）

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交易 Bitcoin 前必然想知的 6 個 Q&A

大家如果未接觸過 Bitcoin 或其他加密貨幣交易的，可以參考一下 6 個 Bitcoin 買賣新手常會問到的問題👇👇👇

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同場加映：消委會 5 大充電器使用安全貼士、使用不當恐釀火災？

USB 充電器既可充手機、又可以為充新型 Notebook，泛用性之高，屬於近年必買 Gadgets 之一（圖 Magic-Pro）

消委會最近就聯同機電工程署測試了共 12 款市面仍然有售的 USB 充電器，雖然全部都沒有即時危險，但其中有兩款、包括 Infinity T150W 以及 XPower 的 ZX-5U05T 就出現過熱停機的情況，如果用戶使用不當，或有機會釀成慘劇。在消委會報告中，就列出了 5 個 USB 充電器的安全使用貼士，大家可以先參考一下👇👇👇

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