小米｜5大$200以下必買人氣好物　最平$129買到超實用藍牙耳機

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-19 16:00

小米除了推出過大大小小的家電和手提電話之外，亦有不少智能小物深受用家歡迎，打正便宜又實用的旗號，CP值和性價比都極高！現在為大家搜羅出5大$200以下必入手的人氣好物，看看哪一款適合你？

好物推介1：小米藍牙耳機Earbuds 超值版 $129

今時今日，藍牙耳機已被廣泛使用，聽歌聽電話均可進入無線狀態，十分方便。小米推出多款藍牙耳機，其中這款Earbuds 超值版最為划算，只售$129，對比其他品牌的耳機也便宜得多。這款耳機機身輕盈，支援單雙耳模式無縫切換，同時支援藍牙5.0，更快更穩定，加上長達12小時長續航，難怪成為品牌的人氣好物。

好物推介2：Mi 小米16合1棘輪螺絲刀 $129

家中必備萬用螺絲刀，小米這款螺絲刀更是16合1，配備16種批頭，滿足不同維修需要。加上三檔高扭矩棘輪，更省力更高效，成為家中維修的小助手。而且，其刀身亦富有設計感，磁吸式的收納批頭，使用時更簡單方便。

好物推介3：小米 米家聲波電動牙刷 T300 $169

小米的聲波電動牙刷，毛刷材質採用美國杜邦刷毛，並嚴選聯合德國、日本專家自主研發的2代磁懸浮聲波馬達，動力強勁，體積更迷你，降噪減震，刷牙體驗自然更舒適。而這聲波可以使刷毛保持穩定擺幅，帶動口腔中的水和牙膏泡沫形成細小脈衝力，從而衝擊牙齒細縫盲區，清潔頑固牙菌斑，高效潔齒。

好物推介4：Mi 小米手環4C $159

與智能手環Apple Watch和Fitbit相比，小米手環亦便宜得多，可說是入門及小資之選。雖然價錢便宜，但卻具高性能，性價比極高！手環配備1.08吋彩色大螢幕，續航能力達14天，並達50米 5ATM防水等級，更重要的是可以24小時心率偵測、音樂控制，並支援5種運動模式、通話及訊息提示，功能十分全面又多元化。

好物推介5：小米行動電源3 10000mAh 高配版 $199

小米推出過不同款式的行動電源，而行動電源亦是品牌最暢銷的產品之一。坊間用家盛讚其耐用又實用，外形輕薄便攜，支援 USB Type-C充電，雙向 18W 快速充電可同時為兩部設備充電，十分方便。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/19)

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