兩款小米空氣淨化器大比拼！貴就一定好？適合自己最緊要！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-06-15 18:43

小米出品的空氣淨化器一直備受好評，但要挑選一款適合自己的空氣淨化器其實並不簡單。貴就一定最適合自己嗎？CADR值最高等於最好嗎？

今天要介紹的是小米空氣淨化器 3C和小米空氣淨化器 ProH，它們都以白色作為主色，搭配 OLED 顯示螢幕。兩款淨化器在外形上都沒有太大的差異，不過，他們的空氣淨化能力 (CADR) 卻有高有低，適用的面積也各有不同。

小米空氣淨化器3C和ProH都有OLED螢幕，圖為小米空氣淨化器3C。

不妨來看看以下兩款小米空氣淨化機的詳細介紹，比較功能上的不同，挑選一款最適合自己家居環境和需要的淨化器吧！

小巧安靜 |小米空氣淨化器 3C$859 （原價$1299）

想在睡房、書房擺放空氣淨化器？這款小米空氣淨化器 3C 或許是你性價比最高的選擇。相比起另外一款淨化器，它的體積更小，機身小巧，佔地面積只有A4紙一般，即使是放在房間角落也完全沒有問題。

空氣淨化器 3C 的有效面積是每小時106平方，淨化力可謂十分強勁。它的風路系統經過重新設計，顆粒物 CADR 達到 400 m3/h，每1小時就能凈化400立方米的顆粒物。淨化器每分鐘可以輸送6660升潔淨空氣，雖然比另一款略低，但依然能令你的家居充滿純淨的空氣。

具備高性能的同時，這款淨化器依然可以安靜地運行，為你節省能源。只要調至睡眠模式，噪音就只有 32.1dB 之低。而這款淨化器的高效直流無刷電機的最大功率僅為 38W。即使長時間開啟，也不怕會耗費過多能源。這樣，想要零污染的室內空氣，也不用犧牲環保了。

相比起接下來要介紹的那款空氣淨化器 ProH，這款空氣淨化器 3C 價錢更加相宜。如果你所需要淨化的環境面積不是太大，不妨考慮這款空氣淨化器！

高效淨化 |小米空氣淨化器 ProH$2098 （原價$2623）

如果你的家居環境更大，需要更強力的空氣淨化器，可以考慮這款小米空氣淨化器 ProH。它具有超強的淨化力，每分鐘可以輸出高達10000升潔淨空氣，能夠讓室內的空氣快速循環，淨化速率加倍，高效又安心。它的適用面積為 42-72 m2，能夠快速淨化到每一個細微的角落。

如果沒有足夠的通風措施，那麼室內的空氣有可能會比室外的空氣更差。室內家具會持續釋放甲醛，加上空氣中的細菌病毒、花粉和異味、有害氣體等——這些污染物都會危害我們的健康。這款空氣淨化器 ProH 就能夠高效濾除空氣中的細菌病毒、PM2.5 和過敏原等污染物，同時有效去除甲醛。它的顆粒物 CADR 高達 600 m3/h，比上一款要高 200 m3/h，淨化力更強。

這款淨化器採用了全新升級的濾芯，能夠深度過濾和淨化室內空氣。濾芯選用了高效級濾材，能夠 99.97% 過濾 0.3㎛ 顆粒物。內層則選用了高品質柱狀觸媒活性炭，能有效吸附甲醛、甲苯等有害氣體或異味，達到長效淨化。

過濾的精度更低至納米級，可以有效濾除空氣中懸浮的細菌病毒等微小顆粒。而且，濾芯可以使用長達14個月，不需要頻繁地更換，濾芯到期後，淨化器會自動提醒，相比起上一款淨化器更為方便。

總的來說，如果你所需要淨化的面積較小，淨化強度亦較低的話，可以考慮小米空氣淨化器3C。反之，如果你所需淨化的面積較大，強度更高，就可以選擇小米空氣淨化器ProH。兩款淨化器，各有高下，最重要是因應自己的需求而作出適當的選擇呀！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11)

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