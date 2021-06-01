撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-01 11:39

Sony 在 4 月時份一口氣發布了三部 Xperia 手機新作，想不到旗艦定位的 Xperia 1 III、5 III 未到，香港市場就先迎來 Sony 2021 新機陣容中最入門的作品 Xperia 10 III，今日《香港01》科技玩物記者就找來實機和大家率先試玩。

Xperia 10 III 外型小改、繼續 21：9 好揸手

Sony 在 2020 年度，曾經推出 Xperia 10 II，當時採用的 IP68 防水防塵、前後玻璃+膠邊機身大受好評，是以來到 Xperia 10 III 則依然沿用同一設計，如果不是今代配色改為偏向粉色系，兩代 Xperia 10 放在一起都頗為難以分辨。

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Xperia 10 III 加價太多？對比上代 5 大升級位

6 月初推出香港市場的 Xperia 10 III 定價將為＄3,499，對比起前一代 Xperia 10 II 要昂貴近＄1000，難免引人將兩代放在一起比較，筆者在試玩過後發現兩者不單在設計上相似，其在介面操作上也是如出一撤，但畢竟新一代就是新一代，Xperia 10 III 在以下 5 個範疇仍然能見明顯進步。

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Xperia 10 III 實機試相

在拍攝表現方面，Xperia 10 III 的鏡頭當然就不可能與 Xperia 1 III、5 III 等旗艦相提並論，然而對比起上一代，Xperia 10 III 的攝力已有進步，當中又以其兩倍光學變焦鏡頭進步最為明顯，主鏡、變焦鏡的輸出水準相當一致；不過其廣角鏡頭就依然是 Xperia 10 III 的痛點所在，除了變形頗為嚴重，其在較低光環境下的色彩輸出亦較為遜色。

Xperia 10 III 主鏡頭試相

Xperia 10 III 2 倍變焦鏡頭試相

Xperia 10 III 超廣角鏡頭試相

評測總結：小升級不礙其擠身 5G 中價機陣容

就試用後感而言，Xperia 10 III 雖然欠缺了旗艦機種的流暢、高端體驗，但其表現算是一部合格的中階機，較為可惜的是 Sony 雖為 Xperia 10 III 備齊影音認證，在硬件上卻未有跟進，例如只有 60Hz 屏幕、又未有雙聲道喇叭等等，都大大減低了其作為娛樂用機的性能。

在定位一樣、設計一樣的大前提下，將 Xperia 10 III 稱為 10 II 的「加強版」，相信也沒有太多異議，當然售價方面，Xperia 10 III 是要比前代跳升不少，但如果在近期想要購買一部設計不俗、又非出自小米等中國品牌的 5G 手機，除了 Samsung A 系出品，之後就要數 Xperia 10 III 了，如此一來，＄3500 左右的售價亦未見得難以接受。

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想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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