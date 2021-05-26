撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-26 18:24

【豐澤/蘇寧/一田優惠】今個月香港蘇寧、一田推出數碼產品優惠，豐澤即日起亦有「抵得祭」三大購物優惠，另外推出「抵得祭自肥有獎遊戲」贏取ERROR 人氣成員 193 （郭嘉駿）及ViuTV 口罩小姐冠軍浩南的親筆簽名相！《香港01》科技玩物頻道記者整理了豐澤、一田及蘇寧的特價貨品資訊，提醒大家30件「抵買」必搶數碼產品！

（豐澤網站截圖）

豐澤（門市及網店優惠期直至 6 月 15 日）

今次豐澤全線門市及eShop 網店為易賞錢會員推出「抵得祭」三大購物優惠，大量數碼產品限時勁減，人氣產品更加半價，並定期送出多款電子優惠券！記者就親身去到門市，搜羅至抵買貨品，精選推介以下15件數碼產品。

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香港蘇寧（網店優惠期直至5月31日）

（香港蘇寧網站截圖）

香港蘇寧Suning迎接11週年，網店推出「蘇寧11週年慶典特價獎賞優惠，優惠期截至5月31日！大量數碼家電產品進行每日限時限量搶購優惠，部分產品更加低至1 折，絕對不容錯過！立即了解4大優惠，到底有哪些不錯的貨品？

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一田（購物優惠期由5月27日至6月2日）

（一田網站截圖）

明日開始一田全港12間分店及13個特別展場同步減價！屆時不少數碼家電同電競產品都會有激減折扣，包括$250有找的高清電視機、$600戲院級家庭影音！

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今次一田購物優惠日一樣設有網上登記入場，完成網上登記就可以於優惠日第一日上午9點至中午12點，進入各間分店，早買早享受！只要簡單4步即可優先登記入場，即睇全文：一田購物優惠日2021｜Switch／Dyson／氣炸鍋 20件數碼產品劈價

同場加映：惠而浦開倉／友和大特賣｜蒸焗爐/氣炸鍋/電飯煲 40+件家電激減

惠而浦網店W-Mall陳列開倉／友和YOHO星級家電特賣！最近惠而浦網店W-Mall推出陳列品開倉大優惠，限時多款陳列家電，如洗衣機、蒸焗爐、雪櫃、暖風機等，均以超抵價發售，更平低至$99。而友和YOHO同時推出星級家電特賣，氣炸鍋、電飯煲等廚房家電低至32折，相當抵買。

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想知友和有咩家電特價產品？即睇全文：惠而浦開倉／友和大特賣｜蒸焗爐/氣炸鍋/電飯煲 40+件家電激減