撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-26 16:39

iOS 14.6 7款舊iPhone升級後續航力外媒實測，哪款舊iPhone續航力大跌？早前Apple推出了iOS 14.6更新，雖然只是加入少量新功能，以及一些安全性更新。不過很多果迷擔心舊iPhone升級至iOS 14.6後，續航力會否大減？外媒就最近實測7款舊iPhone，其中1-2款更新後表現大不如前，令人大跌眼鏡。

外媒iApplebytes的YouTube頻道最近實測7款舊iPhone更新至iOS 14.6的表現如何，包括iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11及iPhone SE2（2020），利用Geekbench來測試各手機更新後的續航力以及電池評分。

👇👇即睇iApplebytes實測7款舊iPhone升級iOS 14.6後續航力比併👇👇

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同場加映：蘋果搶在iOS 15公布前，今日正式發布iOS 14.6，其中有幾項新功能，包括可正式訂閱Podcasts節目、Apple Card Family功能上線、AirTag相關功能等等。

👇👇點擊即睇iOS 14.6還有什麼重要的新功能👇👇

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睇全文 👉iOS 14.6更新︱即睇5大新功能 支援無損音樂 修正效能下降BUG

同場加映：第一代iPod於2001年，當年由Steve Jobs於發布會中展示出來時，令不少果迷為之興奮。今年20周年傳聞將會有新版iPod Touch推出，而且更會有Classic款式「復刻」推出，相當值得期待！

👇👇即睇網上iPod Touch及iPod Classic設計圖片👇👇

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睇全文 👉iPod 20周年將出2款新機？傳聞新版iPod Touch外更有classic回歸