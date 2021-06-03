撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-06-03 17:25

華為昨晚（6月2日）舉行了鴻蒙發布會，公開 Harmony OS 2 和 華為 7 款新產品，包括華為 WATCH 3﹑MatePad Pro 和 MateView GT曲面螢幕等。華為新產品對香港用家可能未及其他品牌吸引，但發布會直播期間，微博的內地用家大量轉載和留言，幾乎一面倒地支持鴻蒙OS。

👇👇華為鴻蒙發布會 7款新產品公開👇👇

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👇👇微博內地網民留言 認為鴻蒙並非 Android 的換皮系統？👇👇

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資料來源：微博@每日經濟新聞

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女星Angelababy（楊穎）的虛擬替身Angela 3.0早前推出，既出席名牌DIOR活動，又上時尚雜誌封面，成為時尚界的新寵兒！Angela 3.0擁有自己的微博，原以為只是分享普通生活，沒想到她竟然分享推虛擬替身Angela 3.0成果，更講述自己如何被Angelababy基因改造，再穿梭時空到地球做任務！大家可能覺得有點九唔搭八，但3.0居然大獲內地網民支持！

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